Новости 13 февраля: Богдан проиграл суд, Нидерланды отказали РФ

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Четверг, 13 февраля 2020, 20:41

Богдана проиграл суд партии Порошенко, Нидерланды отказали РФ в праве судить россиян, обвиняемых в сбитии самолета — новости, которые были актуальны 13 февраля.

О Богдане

Шестой апелляционный суд признал законным исключение Андрея Богдана из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады восьмого созыва от БПП.

О МН17

Нидерланды отклонили предложение Москвы по преследованию трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17 в 2014 году.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

В Псковской области России микроавтобус попал в аварию, в результате которой погибли 8 украинцев, еще один получил травмы средней степени тяжести.

Баллистическая экспертиза показала, что захваченный россиянами вместе с другими судами и моряками катер "Бердянск" был пробит бронебойным снарядом, выпущенным из российского вертолета Ка-52.

Граждане РФ относятся к Украине хуже, чем украинцы к России — плохо к Украине относятся 47% россиян, в то же время, 39% украинцев относятся плохо к России.

Укрпочта временно прекращает прием посылок в Китай из-за сокращения количества рейсов в эту страну.

Украинская правда


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