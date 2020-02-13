ВАКС продовжив арешт Гримчаку до 13 квітня
Вищий антикорупційний суд продовжив дію запобіжного заходу для ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.
Джерело: ВАКС
Деталі: Суддя задовольнив клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 13 квітня включно.
Що передувало: 24 грудня 2019 року суд продовжив арешт Гримчака до 14 лютого з можливістю внесення 2 мільйонів гривень застави.
Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака
Передісторія:
- 14 серпня затримали Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
- За даними НАБУ, вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень посадовцями.
- Сам Гримчак заперечує, що брав хабарі, і розповів у суді, як йому пропонували значно більші суми.
- Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол у грудні 2013 року.
- 22 жовтня Гримчаку змінили підозру з шахрайства на зловживання впливом.