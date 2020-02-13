ВАКС продовжив арешт Гримчаку до 13 квітня

Вищий антикорупційний суд продовжив дію запобіжного заходу для ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Джерело: ВАКС

Деталі: Суддя задовольнив клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 13 квітня включно.

Що передувало: 24 грудня 2019 року суд продовжив арешт Гримчака до 14 лютого з можливістю внесення 2 мільйонів гривень застави.

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