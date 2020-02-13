ВАКС продовжив арешт Гримчаку до 13 квітня

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Четвер, 13 лютого 2020, 23:54

Вищий антикорупційний суд продовжив дію запобіжного заходу для ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Джерело: ВАКС

Деталі: Суддя задовольнив клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 13 квітня включно.

Що передувало: 24 грудня 2019 року суд продовжив арешт Гримчака до 14 лютого з можливістю внесення 2 мільйонів гривень застави.

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня затримали Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
  • За даними НАБУ, вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень посадовцями.
  • Сам Гримчак заперечує, що брав хабарі, і розповів у суді, як йому пропонували значно більші суми.
  • Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол у грудні 2013 року.
  • 22 жовтня Гримчаку змінили підозру з шахрайства на зловживання впливом.

Українська правда


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