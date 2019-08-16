Гримчак про свій "хабар": Відмовлявся від значно більших сум

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П'ятниця, 16 серпня 2019, 20:45

Джерело: Юрій Гримчак на засіданні суду

Заступник голови МінТОТ Юрій Гримчак на засіданні Деснянського районного суду в Чернігові сказав, що у підозрі, яку йому вручили, не все є правдою.

Пряма мова Гримчака: "Я можу повірити в доброчесність чи недоброчесність судів. Але скажіть мені, будь-ласка. Ви справді можете повірити, що за 50 тисяч доларів можна змінити рішення конституційної інстанції Верховного суду України? Навіть якщо б там сиділи хабарники – ну вони ж не зовсім ідіоти...

Коли тут люди вважають, що 500 тисяч – це великі кошти, то я вам скажу: найбільший хабар, який мені пропонували – ми зупинились на 6,5 млн доларів, я сказав, що мені це не цікаво. Якщо б я сказав – 10 (мільйонів – УП), мені б дали 10, бо ці гроші лежали отак на дивані, поряд, величезна сума. І я міг взяти, скільки я хочу, і піти з ними. І між іншим, без жодного кримінального порушення, для цього просто треба було віддати картку для голосування".

Деталі: Справу про шахрайство, у якому підозрюють Гримчака, веде СБУ Чернігівської області. На засіданні суду затриманому на хабарі заступнику міністра мають обрати запобіжний захід.

За його словами, у день затримання о 20 годині він пішов із 12-річним сином купити кавуна. 

Кілька разів просив пояснити, за що затримали. Дізнався лише з підозри, яку вручили через 24 години. У підозрі побачив "і правду, і брехню".

"Брехнею" назвав зокрема інформацію про хабар для Верховного Суду.

Що передувало: Генпрокуратура попросила обрати Гримчаку та його спільнику Ігорю Овдієнку запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави, співмірної з отриманням неправомірної вигоди у 510 тис. доларів, – обом у розмірі 12 млн грн.

Клопотання про обрання запобіжних заходів прокурор направив до Деснянського райсуду Чернігова.

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
  • За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
  • Увечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук. Дружина заступника міністра Юлія Гримчак повідомила, що другий затриманий – її рідний брат.
  • Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол, що стався у грудні 2013 року.
  • За даними НАБУ, Гримчак та Овдієнко вимагали хабарі від кількох фірм за різні "послуги".

Українська правда

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Теми: Гримчак суд


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