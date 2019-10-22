Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ексзаступнику міністра Гримчаку пом'якшили підозру: про шахрайство вже не йдеться

Вівторок, 22 жовтня 2019, 16:47

Ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Юрію Гримчаку змінили підозру з шахрайства на зловживання впливом.

Джерело: коментар адвоката Тетяни Матяш "Українській правді"

Пряма мова: "Це дійсно пом’якшення... Вони визнали, що не можуть довести".

Деталі: Адвокат пояснила, що попередня стаття підозри, шахрайство, це особливо тяжкий злочин, який передбачає до 12 років позбавлення волі. Нова підозра у зловживання впливом – це тяжкий злочин із максимальним покаранням у 8 років позбавлення волі.

За словами захисниці Гримчака, слідство визнало, що вилучені у нього 450 тисяч доларів – "календарики", які не можуть бути доказом (раніше захист говорив, що у експосадовця вилучили не справжні гроші, а сувеніри – УП).

Також підставою для зміни підозри стала відсутність потерпілого у справі.

Підозру Гримчаку змінили у минулий четвер, 17 жовтня.

Він сам залишається під вартою. Заставу за ексчиновника не вносили.

Адвокат Матяш каже, що з липня справу Гримчака розслідувало Державне бюро розслідувань. Після зміни підозри, яку підписала прокуратура, розслідування передали у Національне антикорупційне бюро.

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
  • За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
  • Ввечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук. Дружина Гримчака повідомила, що другий затриманий – її рідний брат.
  • Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол, що стався у грудні 2013 року.
  • За даними НАБУ, Гримчак та Овдієнко вимагали хабарі від кількох фірм за різні "послуги".
  • Сам Гримчак заперечує, що брав хабарі, і розповів у суді, як йому пропонували значно більші суми.
  • 16 серпня суд у Чернігові ухвалив взяти під варту на 2 місяці підозрюваного у шахрайстві заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака, однак помилився з його ім'ям.
  • Суд призначив заарештованому Гримчаку заставу у розмірі 6 млн грн., однак дружина Гримчака заявила, що не вноситиме заставу за чоловіка через відсутність грошей. 
  • Наступного дня Гримчака залишили у СІЗО попри помилку в ухвалі суду.
  • 17 серпня рішенням Деснянського суду м.Чернігова другого фігуранта "справи Гримчака" Ігоря Овдієнка взято під варту на 2 місяці з можливістю застави у сумі 4 млн. грн. 

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Гримчак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Гримчак
Колишній заступник міністра МінТОТ Гримчак відбуде 10 років у в'язниці: вирок набрав чинності
ВАКС засудив Гримчака до 10 років ув’язнення
З Гримчака зняли електронний браслет стеження
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: