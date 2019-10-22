Ексзаступнику міністра Гримчаку пом'якшили підозру: про шахрайство вже не йдеться

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Вівторок, 22 жовтня 2019, 16:47

Ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Юрію Гримчаку змінили підозру з шахрайства на зловживання впливом.

Джерело: коментар адвоката Тетяни Матяш "Українській правді"

Пряма мова: "Це дійсно пом’якшення... Вони визнали, що не можуть довести".

Деталі: Адвокат пояснила, що попередня стаття підозри, шахрайство, це особливо тяжкий злочин, який передбачає до 12 років позбавлення волі. Нова підозра у зловживання впливом – це тяжкий злочин із максимальним покаранням у 8 років позбавлення волі.

За словами захисниці Гримчака, слідство визнало, що вилучені у нього 450 тисяч доларів – "календарики", які не можуть бути доказом (раніше захист говорив, що у експосадовця вилучили не справжні гроші, а сувеніри – УП).

Також підставою для зміни підозри стала відсутність потерпілого у справі.

Підозру Гримчаку змінили у минулий четвер, 17 жовтня.

Він сам залишається під вартою. Заставу за ексчиновника не вносили.

Адвокат Матяш каже, що з липня справу Гримчака розслідувало Державне бюро розслідувань. Після зміни підозри, яку підписала прокуратура, розслідування передали у Національне антикорупційне бюро.

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
  • За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
  • Ввечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук. Дружина Гримчака повідомила, що другий затриманий – її рідний брат.
  • Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол, що стався у грудні 2013 року.
  • За даними НАБУ, Гримчак та Овдієнко вимагали хабарі від кількох фірм за різні "послуги".
  • Сам Гримчак заперечує, що брав хабарі, і розповів у суді, як йому пропонували значно більші суми.
  • 16 серпня суд у Чернігові ухвалив взяти під варту на 2 місяці підозрюваного у шахрайстві заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака, однак помилився з його ім'ям.
  • Суд призначив заарештованому Гримчаку заставу у розмірі 6 млн грн., однак дружина Гримчака заявила, що не вноситиме заставу за чоловіка через відсутність грошей. 
  • Наступного дня Гримчака залишили у СІЗО попри помилку в ухвалі суду.
  • 17 серпня рішенням Деснянського суду м.Чернігова другого фігуранта "справи Гримчака" Ігоря Овдієнка взято під варту на 2 місяці з можливістю застави у сумі 4 млн. грн. 

Соня Лукашова, УП

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Теми: Гримчак


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