Ексзаступнику міністра Гримчаку пом'якшили підозру: про шахрайство вже не йдеться

Ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Юрію Гримчаку змінили підозру з шахрайства на зловживання впливом.

Джерело: коментар адвоката Тетяни Матяш "Українській правді"

Пряма мова: "Це дійсно пом’якшення... Вони визнали, що не можуть довести".

Деталі: Адвокат пояснила, що попередня стаття підозри, шахрайство, це особливо тяжкий злочин, який передбачає до 12 років позбавлення волі. Нова підозра у зловживання впливом – це тяжкий злочин із максимальним покаранням у 8 років позбавлення волі.

За словами захисниці Гримчака, слідство визнало, що вилучені у нього 450 тисяч доларів – "календарики", які не можуть бути доказом (раніше захист говорив, що у експосадовця вилучили не справжні гроші, а сувеніри – УП).

Також підставою для зміни підозри стала відсутність потерпілого у справі.

Підозру Гримчаку змінили у минулий четвер, 17 жовтня.

Він сам залишається під вартою. Заставу за ексчиновника не вносили.

Адвокат Матяш каже, що з липня справу Гримчака розслідувало Державне бюро розслідувань. Після зміни підозри, яку підписала прокуратура, розслідування передали у Національне антикорупційне бюро.

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