ВАКС продлил арест Грымчаку до 13 апреля
Четверг, 13 февраля 2020, 22:54
Высший антикоррупционный суд продлил действие меры пресечения для экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.
Источник: ВАКС
Детали: Судья удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 13 апреля включительно.
Что предшествовало: 24 декабря 2019 года суд продлил арест Грымчака по 14 февраля с возможностью внесения 2 миллионов гривен залога.
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Предыстория:
- 14 августа задержаны Грымчак и его помощник Игорь Овдиенко якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
- По данным НАБУ, они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений чиновниками.
- Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.
- Впоследствии стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол в декабре 2013 года.
- 22 октября Грымчаку изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием.
Украинская правда