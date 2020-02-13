ВАКС продлил арест Грымчаку до 13 апреля

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Четверг, 13 февраля 2020, 23:54

Высший антикоррупционный суд продлил действие меры пресечения для экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Источник: ВАКС

Детали: Судья удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 13 апреля включительно.

Что предшествовало: 24 декабря 2019 года суд продлил арест Грымчака по 14 февраля с возможностью внесения 2 миллионов гривен залога.

Узнать больше: $1 миллион за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Предыстория:

  • 14 августа задержаны Грымчак и его помощник Игорь Овдиенко якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
  • По данным НАБУ, они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений чиновниками.
  • Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.
  • Впоследствии стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол в декабре 2013 года.
  • 22 октября Грымчаку изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием.

Украинская правда


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