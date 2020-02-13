ВАКС продлил арест Грымчаку до 13 апреля

Высший антикоррупционный суд продлил действие меры пресечения для экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Источник: ВАКС

Детали: Судья удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 13 апреля включительно.

Что предшествовало: 24 декабря 2019 года суд продлил арест Грымчака по 14 февраля с возможностью внесения 2 миллионов гривен залога.

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