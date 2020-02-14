Головні новини четверга і ночі: Богдан програв суд, Нідерланди відмовили РФ
Богдан програв суд партії Порошенка, Нідерланди відмовили РФ у праві судити росіян, звинувачених у збитті літака — новини, які були актуальні 13 лютого.
Про Богдана
Шостий апеляційний суд визнав законним виключення Андрія Богдана зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради восьмого скликання від БПП.
Про МН17
Нідерланди відхилили пропозицію Москви щодо переслідування трьох росіян, підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу MH17 в 2014 році.
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.
Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.
Про інші важливі новини
У Псковській області Росії мікроавтобус потрапив в аварію, у результаті якої загинули 8 українців, ще один отримав травми середнього ступеня тяжкості.
Балістична експертиза засвідчила, що захоплений росіянами разом з іншими суднами та моряками катер "Бердянськ" був пробитий бронебійним снарядом, випущеним з російського вертольота Ка-52.
Громадяни РФ ставляться до України гірше, ніж українці до Росії — погано до України ставляться 47% росіян, у той же час, 39% українців ставляться погано до Росії.
Укрпошта тимчасово припиняє прийом посилок до Китаю через скорочення кількості рейсів в цю країну.
Новий голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував розслідування програми "Схеми: корупція в деталях", щодо візиту президента Володимира Зеленського до Оману.