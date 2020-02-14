У Порошенка вимагають, щоб Зеленський особисто розказав, що він робив в Омані

Партія експрезидента Петра Порошенка вимагає, щоб президент Володимир Зеленський негайно особисто розкрив українському суспільству всі подробиці свого візиту до Оману.

Джерело: "Європейська солідарність" у facebook

Дослівно: "Громадяни України, нарешті, мають почути правду, якою б гіркою вона не була. І про візит до Оману. І про причини затримки із поверненням Глави держави до України після збиття українського літака в Ірані. Лише погодинна деталізація майже добового зволікання із прибуттям до Києва могла би зняти цілу низку неприємних питань.

Формат термінового відео у цій ситуації вважаємо прийнятним".

Деталі: У "ЄС" аргументують, що Оман – явно не те місце, де відбуваються випадкові зустрічі, а відповіді на питання вимагають і українці, і міжнародні партнери, що особливо важливо напередодні візиту Зеленського на Мюнхенську безпекову конференцію.

При цьому у парламентській партії заявили, що якщо влада буде приховувати подробиці цієї поїздки, депутати вимагатимуть створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.

Дослівно: "Дуже сподіваємось на те, що Володимир Зеленський зможе аргументовано спростувати підозри в секретній зустрічі з довіреною особою очільника країни-агресора, багатолітнім головою ФСБ і секретарем російського Радбезу. І пояснити, на якій підставі вони користуються спільними чартерами".

Що було раніше: 13 лютого програма "Схеми: корупція в деталях" повідомила, що президент Володимир Зеленський повернувся з Оману в Київ чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 в той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Розслідувачі також повідомляли, що за два тижні до Оману Патрушев у Москві зустрічався із мером Харкова Геннадієм Кернесом і Робертом Тедеєвим, двоюрідним братом екснардепа від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. Останні нібито їздили до Москви лікувати зуби.

Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак протягом трьох скликань Верховної Ради працював помічником Ельбруса Тедеєва. Він також супроводжував Зеленського під час візиту в Оман.

У пресслужбі президента тоді заявили про офіційний візит, проте повідомили , що Зеленський скористався послугами рейсового літака за власні кошти.

8 січня через катастрофу літака МАУ у Тегерані у Офісі президента повідомили, що Зеленський терміново перервав поїздку до Оману та повертається до Києва.

За спостереженням програми "Схеми", Зеленський прилетів з Оману майже через добу після авіакатастрофи.

ЗМІ припускали, що президент в Омані міг зустрічатися із представниками РФ. У Зеленського таку версію назвали спекуляцією.

Після публікації "Схем" про візит у той день Патрушева в Оман Єрмак заявив, що сюжет "неправда від початку до кінця".

Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що президент не зустрічався в Омані з Патрушевим.

Офіс президента України вирішив подати на програму "Схеми" до суду через цей сюжет.

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