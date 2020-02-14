У Порошенко требуют, чтобы Зеленский лично рассказал, что он делал в Омане

Партия экс-президента Петра Порошенко требует, чтобы президент Владимир Зеленский немедленно лично раскрыл украинскому обществу все подробности своего визита в Оман.

Источник: "Европейская солидарность" в facebook

Дословно: "Граждане Украины, наконец, должны услышать правду, какой бы горькой она не была. И о визите в Оман. И о причинах задержки с возвращением Главы государства в Украину после сбивания украинского самолета в Иране. Только почасовая детализация почти суточного промедления с прибытием в Киев могла бы снять целый ряд неприятных вопросов.

Формат срочного видео в этой ситуации считаем приемлемым".

Детали: В "ЕС" аргументируют, что Оман – явно не то место, где происходят случайные встречи, а ответы на вопросы требуют и украинцы, и международные партнеры, это особенно важно накануне визита Зеленского на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

При этом в парламентской партии заявили, что если власти будут скрывать подробности этой поездки, депутаты будут требовать создания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины.

Дословно: "Очень надеемся на то, что Владимир Зеленский сможет аргументированно опровергнуть подозрения в секретной встрече с доверенным лицом главы страны-агрессора, многолетним главой ФСБ и секретарем российского Совбеза. И объяснить, на каком основании они пользуются общими чартерами".

Что было раньше: 13 февраля программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Расследователи также сообщали, что за две недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.

Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева. Он также сопровождал Зеленского во время визита в Оман.

В пресс-службе президента тогда заявили об официальном визите, однако сообщили, что Зеленский воспользовался услугами рейсового самолета за собственные средства.

8 января из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране в Офисе президента сообщили, что Зеленский срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

По наблюдению программы "Схемы", Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы.

СМИ предполагали, что президент в Омане мог встречаться с представителями РФ. В Зеленского такую версию назвали спекуляцией.

После публикации "Схем" о визите в тот день Патрушева в Оман Ермак заявил, что сюжет "ложь от начала до конца".

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент не встречался в Омане с Патрушевым.

Офис президента Украины решил подать на программу "Схемы" в суд за этот сюжет.

Напомним: