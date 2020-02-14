У Кремлі кажуть, Путін дорікнув Зеленському за спотворення історичної правди

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 17:19

За версією Кремля, президент Росії Володимир Путін поговорив із президентом України Володимиром Зеленським про мінські домовленості та Другу світову війну.

Джерело: сайт Кремля

Дослівно: "У зв'язку з висловлюваннями представників українського керівництва Володимир Путін поставив питання руба – чи має Київ намір реально виконувати мінські домовленості...

У контексті майбутнього 75-річчя Великої Перемоги російська сторона підкреслила внесок усіх народів СРСР у розгром нацистської Німеччини та вказала на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни".

Деталі: Крім того, Путін висловив співчуття у зв'язку із загибеллю 13 лютого громадян України у ДТП у Псковській області.

Водночас, в Офісі президента України повідомляли, що Зеленський і Путін по телефону обговорили виконання домовленостей, Нормандського саміту, підготовку до наступної зустрічі Нормандської четвірки та звільнення утримуваних на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Росії.

Що передувало: У день відзначення 75-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау у Польщі Зеленський заявив: "Польща та польський народ першими – першими – відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту".

13 лютого у Псковській області в аварію потрапив мікроавтобус. Загинули 8 українців, іще один отримав травми середнього ступеня тяжкості.

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Українська правда
Теми: Путін Зеленський нормандський формат


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