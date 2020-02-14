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В Кремле говорят, Путин упрекнул Зеленского в искажении исторической правды

Пятница, 14 февраля 2020, 16:19
В Кремле говорят, Путин упрекнул Зеленского в искажении исторической правды

По версии Кремля, президент России Владимир Путин поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о минских договоренностях и Второй мировой войне.

Источник: сайт Кремля

Дословно: "В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности...

В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны".

Детали: Кроме того, Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в ДТП в Псковской области.

В то же время, в Офисе президента Украины сообщали, что Зеленский и Путин по телефону обсудили выполнение договоренностей, Нормандского саммита, подготовку к следующей встрече Нормандской четверки и освобождение удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России.

Что предшествовало: В день празднования 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше Зеленский заявил: "Польша и польский народ первыми – первыми – ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста".

13 февраля в Псковской области в аварию попал микроавтобус. Погибли 8 украинцев, еще один получил травмы средней степени тяжести.

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Украинская правда

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Темы: ПутинЗеленскийнормандский формат
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