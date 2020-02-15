Катастрофа літака МАУ: Іран готовий співпрацювати з Україною для розслідування
Глава МЗС Ірану Мохаммад-Джавад Заріф заявив, що Іран готовий співпрацювати з Україною для розслідування катастрофи Боїнга авіакомпанії МАУ, який був збитий над Тегераном в січні 2020 року.
Джерело: Заріф на зустрічі міністрів закордонних справ України, Канади, Швеції, Афганістану і Великобританії в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє пресслужба МЗС Ірану
Дослівно: "В ході зустрічі Заріф обмінявся думками про способи розгляду правових і технічних аспектів інциденту, наголосив на відповідальній поведінці Ірану під час розгляду справи і наголосив на необхідності уникати політизації питання".
"Глава МЗС також підтвердив готовність Ісламської Республіки Іран співпрацювати з Україною для розслідування справи і досягнення юридичного врегулювання питання".
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Нагадаємо,
- 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччині, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
- 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.
- "Чорні ящики" зі збитого літака Іран вирішив відправити до Франції. Станом на тепер Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".
- 18 січня голова відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив, що "чорні ящики" з авіалайнера МАУ будуть відправлені в Україну.
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