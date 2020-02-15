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Катастрофа літака МАУ: Іран готовий співпрацювати з Україною для розслідування

Субота, 15 лютого 2020, 20:40
Катастрофа літака МАУ: Іран готовий співпрацювати з Україною для розслідування

Глава МЗС Ірану Мохаммад-Джавад Заріф заявив, що Іран готовий співпрацювати з Україною для розслідування катастрофи Боїнга авіакомпанії МАУ, який був збитий над Тегераном в січні 2020 року.

Джерело: Заріф на зустрічі міністрів закордонних справ України, Канади, Швеції, Афганістану і Великобританії в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє пресслужба МЗС Ірану

Дослівно: "В ході зустрічі Заріф обмінявся думками про способи розгляду правових і технічних аспектів інциденту, наголосив на відповідальній поведінці Ірану під час розгляду справи і наголосив на необхідності уникати політизації питання".

"Глава МЗС також підтвердив готовність Ісламської Республіки Іран співпрацювати з Україною для розслідування справи і досягнення юридичного врегулювання питання".

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Нагадаємо,

  • 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччині, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
  • 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.
  • "Чорні ящики" зі збитого літака Іран вирішив відправити до Франції. Станом на тепер Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".
  • 18 січня голова відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив, що "чорні ящики" з авіалайнера МАУ будуть відправлені в Україну. 

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Українська правда

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Теми: катастрофа МАУ в ІраніУкраїна
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