Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини неділі і ночі: активи Єрмака, затримання бандита на прізвисько "Клоун"

Понеділок, 17 лютого 2020, 07:00

Андрій Єрмак оприлюднив декларацію, у Києві затримали лідера злочинної організації – новини, які були актуальні 16 лютого.

Про гроші Єрмака

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак оприлюднив декларацію за 2019 рік. 

Про бандита на прізвисько "Клоун"

Поліція затримала у Києві лідера злочинної організації, що займалася вимаганням грошей у підприємців. 

Глава наглядової ради великого алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк повідомив, що затриманий – Євген Анісімов на прізвисько "Клоун", який раніше намагався відібрати його бізнес.

Про телеграм-канал "Української правди"

А ми продовжуємо агітувати вас за те, щоб ви підписались на наш телеграм-канал "УП. Кляті питання" 3-5 постів на день. Тільки важливі новини на актуальні теми. Пояснюємо складні речі простою мовою. І, найголовніше, з жартами на межі!

Про інші важливі новини

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп від Слуги народу Михайло Радуцький розповів, що у 2023 році страхова медицина може почати працювати.

Керченський міський "суд" заарештував на 10 діб чотирьох громадян України, затриманих напередодні прикордонним управлінням ФСБ РФ в Азовському морі за нібито незаконний вилов риби.

Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що рішення про проведення нового саміту в "нормандському форматі" буде прийнято виходячи з прогресу у виконанні поточних домовленостей.

Микола Донев, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Андрій ЄрмакАнісімовКиївполіціяЗапоріжжя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Андрій Єрмак
На тлі подій в Росії Єрмак опублікував фото з воєначальниками
Директор НАБУ про відносини з Єрмаком: Сидів за одним столом
Зеленський, Єрмак та інші боги і сутності. Хто є хто в українській міфології часів війни
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: