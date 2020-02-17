Головні новини неділі і ночі: активи Єрмака, затримання бандита на прізвисько "Клоун"

Андрій Єрмак оприлюднив декларацію, у Києві затримали лідера злочинної організації – новини, які були актуальні 16 лютого.

Про гроші Єрмака

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак оприлюднив декларацію за 2019 рік.

Про бандита на прізвисько "Клоун"

Поліція затримала у Києві лідера злочинної організації, що займалася вимаганням грошей у підприємців.

Глава наглядової ради великого алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк повідомив, що затриманий – Євген Анісімов на прізвисько "Клоун", який раніше намагався відібрати його бізнес.

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