У РФ розповіли, чого хочуть для проведення "нормандського саміту"

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Неділя, 16 лютого 2020, 22:01

Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що рішення про проведення нового саміту в "нормандському форматі" буде прийнято виходячи з прогресу у виконанні поточних домовленостей.

Джерело: Грушко на полях Мюнхенської конференції з безпеки, передає РБК

Пряма мова Грушка: "Була домовленість абсолютно чітка, що нова зустріч [у "нормандському форматі"] повинна підвести підсумок того, що було обговорено на попередній зустрічі. Це стосується розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження формули Штайнмайєра в [українське] законодавство і деяких інших речей".

Деталі: За його словами, головною умовою для проведення нового саміту є "зрушення щодо комплексу домовленостей – як на треку безпеки, так і на політичному треку".

"Одночасний рух по цих треках - стрижень тієї філософії, яка була закладена в мінські домовленості", - додав він.

В якості однієї з головних перешкод на шляху реалізації мінських угод Грушко назвав "відсутність будь-якої готовності Києва до нормального діалогу з Донецьком і Луганськом".

Пряма мова: "Це зобов'язання кричущим чином не виконується, хоча воно є одним з основних умов мінського пакету".

Що передувало: У суботу глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що зустріч Володимира Зеленського, Володимира Путіна, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона (в "нормандському форматі") може не відбутися у квітні, як планувалося попередньо.

Водночас президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна робитиме все можливе, щоб наступний саміт у "нормандському форматі" відбувся в квітні цього року, але очікує кроків назустріч.

Зеленський також виключив можливість того, що Україна вестиме "прямий діалог" із ватажками самопроголошених "республік" на Донбасі.

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Перша нормандська: як та у чому Зеленський переміг Путіна на саміті в Парижі

Передісторія:

  • 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандського формату". У Парижі відбулась і окрема зустріч президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна.
  • Сторони домовилися, що наступна зустріч може відбутися за 4 місяці, а до неї має відбутися обмін утримуваними, припинення обстрілів під уже цілодобовим моніторингом місії ОБСЄ і розведення сил на нових ділянках.

Українська правда
Теми: нормандський формат Росія Мінські угоди Донбас


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