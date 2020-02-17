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Главные новости воскресенья и ночи: активы Ермака, задержание бандита по кличке "Клоун"

Понедельник, 17 февраля 2020, 07:00

Андрей Ермак обнародовал декларацию, в Киеве задержали лидера преступной организации – новости, которые были актуальны 16 февраля.

О деньгах Ермака 

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2019 год.

О бандите по кличке "Клоун"

Полиция задержала в Киеве лидера преступной организации, занимавшейся вымогательством денег у предпринимателей.

Глава наблюдательного совета крупного алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк сообщил, что задержанный – Евгений Анисимов по кличке "Клоун", который ранее пытался отобрать его бизнес.

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Николай Донев, УП

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Темы: Андрей ЕрмакАнисимовКиевполицияЗапорожье
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