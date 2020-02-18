Єрмак: Атака в п'яту річницю Дебальцевської трагедії – особливий цинізм

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошує, що влада робить усе, щоби закінчити війну на Донбасі.

Джерело: Єрмак у Facebook

Деталі: Атаку, яка відбулась у річницю Дебальцевської трагедії, Єрмак назвав особливим цинізмом. Він висловив співчуття родині загиблого українського воїна. Окремо керівник ОП звернувся до тих, хто вбачає "зраду" в діях влади.

Пряма мова: "Всім, хто "розганяє" зраду, я хотів би сказати наступне: так, у нас в країні йде війна, вона не припиняється. Те, що ця атака відбулась в п‘яту річницю Дебальцівської трагедії - особливий цинізм. Глибоке співчуття родині загиблого.

Але саме тому ми сьогодні робимо все для того, щоб цю війну закінчити. Щоб зранку не приходили такі новини, щоб наші воїни повернулись до своїх родин живими.

Так, ми прагнемо миру, але водночас ми збільшуємо фінансування на армію і активно працюємо над підвищенням її обороноздатності.

Так, ми йдемо шляхом переговорів, але водночас і шляхом внутрішнього посилення: наша армія готова відповідати на подібні атаки, і давати гідну відсіч агресору. Тримаймось разом!".

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Передісторія:

Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, тривав бій, у якому Україна зазнала втрат.

Президент Володимир Зеленський назвав вранішній напад бойовиків на Донбасі провокацією і заявив, що Україна впевнено наближається до припинення війни.

Голова Генштабу Руслан Хомчакзаявив, що бойовики відкривали вогонь по спостережних пунктах 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад Об’єднаних сил України з трьох напрямків, і що потім оголосили режим "тиші", щоб забрати загиблих з обох сторін.

Менеджер благодійного фонду допомоги армії "Повернись живим", колишній військовий Андрій Римарук, який часто перебуває на фронті і спілкується з усіма ланками військових, заявляє, що під час ранкового наступу бойовики намагалися захопити один зі спостережних постів у районі Золотого на Луганщині.

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