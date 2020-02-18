Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єрмак: Атака в п'яту річницю Дебальцевської трагедії – особливий цинізм

Вівторок, 18 лютого 2020, 15:42
Єрмак: Атака в п'яту річницю Дебальцевської трагедії – особливий цинізм

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошує, що влада робить усе, щоби закінчити війну на Донбасі.

Джерело: Єрмак у Facebook

Деталі: Атаку, яка відбулась у річницю Дебальцевської трагедії, Єрмак назвав особливим цинізмом. Він висловив співчуття родині загиблого українського воїна. Окремо керівник ОП звернувся до тих, хто вбачає "зраду" в діях влади.

Пряма мова: "Всім, хто "розганяє" зраду, я хотів би сказати наступне: так, у нас в країні йде війна, вона не припиняється. Те, що ця атака відбулась в п‘яту річницю Дебальцівської трагедії - особливий цинізм. Глибоке співчуття родині загиблого.

Але саме тому ми сьогодні робимо все для того, щоб цю війну закінчити. Щоб зранку не приходили такі новини, щоб наші воїни повернулись до своїх родин живими.

Так, ми прагнемо миру, але водночас ми збільшуємо фінансування на армію і активно працюємо над підвищенням її обороноздатності.
Так, ми йдемо шляхом переговорів, але водночас і шляхом внутрішнього посилення: наша армія готова відповідати на подібні атаки, і давати гідну відсіч агресору. Тримаймось разом!".

Знати більше: Дебальцеве. Післямова

Передісторія: 

  • Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, тривав бій, у якому Україна зазнала втрат.
  • Президент Володимир Зеленський назвав вранішній напад бойовиків на Донбасі провокацією і заявив, що Україна впевнено наближається до припинення війни.
  • Голова Генштабу Руслан Хомчакзаявив, що бойовики відкривали вогонь по спостережних пунктах 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад Об’єднаних сил України з трьох напрямків, і що потім оголосили режим  "тиші", щоб забрати загиблих з обох сторін.
  • Менеджер благодійного фонду допомоги армії "Повернись живим", колишній військовий Андрій Римарук, який часто перебуває на фронті і спілкується з усіма ланками військових, заявляє, що під час ранкового наступу бойовики намагалися захопити один зі спостережних постів у районі Золотого на Луганщині.

Читайте також: Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСЛуганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: