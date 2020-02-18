Ермак: Атака в пятую годовщину Дебальцевской трагедии – особый цинизм

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркивает, что власть делает все, чтобы закончить войну на Донбассе.

Источник: Ермак в Facebook

Детали: Атаку, которую боевики устроили в годовщину Дебальцевского трагедии, Ермак назвал особым цинизмом. Он выразил соболезнования семье погибшего украинского воина. Отдельно руководитель ОП обратился к тем, кто видит "предательство" в действиях власти.

Прямая речь: "Всем, кто разгоняет "зраду", я хотел бы сказать следующее: да, у нас в стране идет война, она не прекращается. То, что эта атака произошла в пятую годовщину Дебальцевской трагедии - особый цинизм. Глубокое сочувствие семье погибшего.

Но именно поэтому мы сегодня делаем все для того, чтобы эту войну закончить. Чтобы утром не приходили такие новости, чтобы наши воины вернулись к своим семьям живыми.

Да, мы хотим мира, но одновременно мы увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением ее обороноспособности.

Да, мы идем путем переговоров, но одновременно и путем внутреннего усиления: наша армия готова отвечать на подобные атаки, и давать достойный отпор агрессору. Давайте держаться вместе!".

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Предыстория:

Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, что неподалеку от Золотого, шел бой, в котором Украина понесла потери.

Президент Владимир Зеленский назвал утреннее нападение боевиков на Донбассе провокацией и заявил, что Украина уверенно приближается к прекращению войны.

Глава Генштаба Руслан Хомчак заявил, что боевики открыли огонь по наблюдательным пунктам 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Объединенных сил Украины с трех направлений, а потом объявили режим "тишины", чтобы забрать погибших с обеих сторон. •

Менеджер благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым", бывший военный Андрей Римарук, который часто находится на фронте и общается со всеми звеньями военных, заявляет, что во время утреннего наступления боевики пытались захватить один из наблюдательных постов в районе Золотого Луганской области.

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