Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Засідання комітету ВР щодо бою на Луганщині закрили для ЗМІ

Середа, 19 лютого 2020, 14:07
Засідання комітету ВР щодо бою на Луганщині закрили для ЗМІ

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки вирішив закрити для журналістів засідання щодо атаки бойовиків на Луганщині 18 лютого.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова заступника керівника комітету Мар'яни Безуглої: "Сьогодні дещо специфічне засідання, оскільки ми заслуховуємо в закритому режимі звіти про загострення, відповідно воно відбувається в закритому варіанті".

Деталі: За даними журналістів, оголошення про те, що засідання буде закритим, з'явилося на дверях комітету за півгодини до його початку. 

Що було раніше: Член комітету, нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук заявляла, що комітет 19 лютого розгляне питання щодо ескалації ситуації на Донбасі і запрошувала на засідання журналістів.

Передісторія: 

  • Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Вони спробували просунутися через лінію розмежування.
  • Підрозділи ОС дали відсіч і втримали контроль, але зазнали втрат: один загиблий, четверо поранених.
  • Голова Генштабу Руслан Хомчак розповів, що бойовики відкрили вогонь по спостережних пунктах 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад Об’єднаних сил України з трьох напрямків, розбили відеокамеру на посту "Баня", а після кількох годин бою попросили про режим "тиші", щоб забрати загиблих. За його словами, ОС контролюють ситуацію.
  • Хомчак пов’язав загострення 18 лютого з 5-ю річницею трагедії в Дебальцеві.  
  • Під час атаки поблизу Золотого місія ОБСЄ зафіксувала 2300 вибухів.


  

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаЗМІДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: