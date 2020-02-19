Засідання комітету ВР щодо бою на Луганщині закрили для ЗМІ

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Середа, 19 лютого 2020, 15:07

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки вирішив закрити для журналістів засідання щодо атаки бойовиків на Луганщині 18 лютого.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова заступника керівника комітету Мар'яни Безуглої: "Сьогодні дещо специфічне засідання, оскільки ми заслуховуємо в закритому режимі звіти про загострення, відповідно воно відбувається в закритому варіанті".

Деталі: За даними журналістів, оголошення про те, що засідання буде закритим, з'явилося на дверях комітету за півгодини до його початку. 

Що було раніше: Член комітету, нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук заявляла, що комітет 19 лютого розгляне питання щодо ескалації ситуації на Донбасі і запрошувала на засідання журналістів.

Передісторія: 

  • Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Вони спробували просунутися через лінію розмежування.
  • Підрозділи ОС дали відсіч і втримали контроль, але зазнали втрат: один загиблий, четверо поранених.
  • Голова Генштабу Руслан Хомчак розповів, що бойовики відкрили вогонь по спостережних пунктах 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад Об’єднаних сил України з трьох напрямків, розбили відеокамеру на посту "Баня", а після кількох годин бою попросили про режим "тиші", щоб забрати загиблих. За його словами, ОС контролюють ситуацію.
  • Хомчак пов’язав загострення 18 лютого з 5-ю річницею трагедії в Дебальцеві.  
  • Під час атаки поблизу Золотого місія ОБСЄ зафіксувала 2300 вибухів.


  

Теми: Верховна Рада ЗМІ Донбас


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