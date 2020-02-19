Заседание комитета ВР относительно боя на Луганщине закрыли для СМИ

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности решил закрыть для журналистов заседание относительно атаки боевиков на Луганщине 18 февраля.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь заместителя руководителя комитета Марьяны Безуглой: "Сегодня несколько специфическое заседание, поскольку мы заслушиваем в закрытом режиме отчеты об обострении, соответственно оно проходит в закрытом варианте".

Детали: По данным журналистов, объявление о том, что заседание будет закрытым, появилось на дверях комитета за полчаса до его начала.

Что было раньше: Член комитета, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявляла, что комитет 19 февраля рассмотрит вопрос относительно эскалации ситуации на Донбассе и приглашала на заседание журналистов.

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