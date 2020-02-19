Заседание комитета ВР относительно боя на Луганщине закрыли для СМИ

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Среда, 19 февраля 2020, 15:07

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности решил закрыть для журналистов заседание относительно атаки боевиков на Луганщине 18 февраля.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь заместителя руководителя комитета Марьяны Безуглой: "Сегодня несколько специфическое заседание, поскольку мы заслушиваем в закрытом режиме отчеты об обострении, соответственно оно проходит в закрытом варианте".

Детали: По данным журналистов, объявление о том, что заседание будет закрытым, появилось на дверях комитета за полчаса до его начала.

Что было раньше: Член комитета, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявляла, что комитет 19 февраля рассмотрит вопрос относительно эскалации ситуации на Донбассе и приглашала на заседание журналистов.

Предыстория:

  • Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольный, что вблизи Золотого. Они попытались продвинуться через линию разграничения.
  • Подразделения ОС дали отпор и удержали контроль, но понесли потери: один погибший, четверо раненых.
  • Председатель Генштаба Руслан Хомчак рассказал, что боевики открыли огонь по наблюдательных пунктах 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Объединенных сил Украины с трех направлений, разбили видеокамеру на посту "Баня", а после нескольких часов боя попросили о режиме "тишины", чтобы забрать погибших. По его словам, ОС контролируют ситуацию.
  • Хомчак связал обострение 18 февраля с 5-й годовщиной трагедии в Дебальцево.
  • Во время атаки вблизи Золотого миссия ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов.

Темы: Верховная Рада СМИ Донбасс


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