Заседание комитета ВР относительно боя на Луганщине закрыли для СМИ
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Среда, 19 февраля 2020, 15:07
Комитет Верховной Рады по нацбезопасности решил закрыть для журналистов заседание относительно атаки боевиков на Луганщине 18 февраля.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Прямая речь заместителя руководителя комитета Марьяны Безуглой: "Сегодня несколько специфическое заседание, поскольку мы заслушиваем в закрытом режиме отчеты об обострении, соответственно оно проходит в закрытом варианте".
Детали: По данным журналистов, объявление о том, что заседание будет закрытым, появилось на дверях комитета за полчаса до его начала.
Что было раньше: Член комитета, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявляла, что комитет 19 февраля рассмотрит вопрос относительно эскалации ситуации на Донбассе и приглашала на заседание журналистов.
Предыстория:
- Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольный, что вблизи Золотого. Они попытались продвинуться через линию разграничения.
- Подразделения ОС дали отпор и удержали контроль, но понесли потери: один погибший, четверо раненых.
- Председатель Генштаба Руслан Хомчак рассказал, что боевики открыли огонь по наблюдательных пунктах 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Объединенных сил Украины с трех направлений, разбили видеокамеру на посту "Баня", а после нескольких часов боя попросили о режиме "тишины", чтобы забрать погибших. По его словам, ОС контролируют ситуацию.
- Хомчак связал обострение 18 февраля с 5-й годовщиной трагедии в Дебальцево.
- Во время атаки вблизи Золотого миссия ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов.
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