На Тернопольщине провели молебен, чтобы отогнать эвакуированных из Китая

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Четверг, 20 февраля 2020, 14:24

На въезде в санаторий "Медоборы", что неподалеку от Тернополя, жители провели молебен против размещения в санатории эвакуированных из Китая украинцев.

Источник: видео местной медиа-платформы "Файне місто" в Facebook

Прямая речь местной жительницы: "С нами бог, и мы отправляем молебен, чтобы боженька помогла от нас это все отвлечь".

Прямая речь местного протестующего: "Надо защищаться. У нас с таким вирусом еще не было больных".

Прямая речь жительницы Ирины: "Почему мы здесь? Это же наш город! Что мы будем делать? Не дай бог оно дальше распространится! Поэтому мы будем здесь стоять!".

Детали: Молебен состоялся вечером 19 февраля, когда украинский самолет уже забирал в китайском Ухане украинских граждан.

На видео видно, как несколько десятков человек, несмотря на дождь, собрались на одном из блокпостов на въезде в санаторий, а священник в это время проводил службу, во время которой пели "Пресвятая Богородице, спаси нас".

Отмечается, что молебен отправляли и 18 февраля. Люди заявляли, что будут стоять всю ночь.

Что было раньше: Утром 20 февраля самолет с эвакуированными приземлился в аэропорту "Борисполь" под Киевом на дозаправку. После этого самолёт полетит в Харьков, откуда эвакуированных  доставят на обсервацию в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Согласно докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровы и могут продолжать полет.

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области устроили протест против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.

Знать больше: Самолет на дезинфекцию, людей в отдельные комнаты на 14 дней: какой будет эвакуация украинцев из Китая

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория: 

  • 19 февраля в китайский город Ухань отправился самолет для эвакуации граждан Украины и иностранцев из стран, обратившихся за помощью.
  • Во Львовской области люди принесли шины и перекрыли подъезд к госпиталю ветеранов войн и репрессированных, потому что боялись, что к ним привезут украинцев, которых эвакуируют из китайского города Ухань.
  • По последним данным, вирусом Covid 2019 в мире заразились 75 751 человек (из них более 74,5 тысячи – в Китае), умерли от его последствий 2 130 человек, выздоровели от него 16 822 человека.

Ирина Балачук, УП
Темы: Тернопольская область коронавирус церковь


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