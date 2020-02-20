Евакуйовані з Уханя не будуть контактувати з персоналом санаторію – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що під час перебування у санаторії в Нових Санжарах евакуйовані із Уханя особи не матимуть безпосереднього контакту із працівниками медичного центру.

Джерело: Гончарук під час брифінгу та в Telegram

Пряма мова: "Троє медичних працівників, які перебували з евакуйованими людьми під час польоту, і надалі залишаються з ними. Плюс з ними на території місця обсервації буде ще один медик. Безпосередньо з розміщеними ані персонал медцентру, ані оточуючі контактувати не будуть."

Деталі: Зазначається, що розміщені особи забезпечені всім необхідним.

"Ситуація під повним контролем уряду", – запевнив Гончарук.

Водночас очільник Кабміну наголосив, що для ідентифікації осіб, які жбурляли каміння в автобуси з евакуйованими людьми, вистачить відеоматеріалів. "Всі винні будуть покарані за всією суворістю закону", – каже прем’єр. Також очільник уряду повідомив, що 5 із 9 поранених правоохоронців перебувають у стані середньої тяжкості.

"В історії України така спецоперація відбувається вперше. І від самого початку цей захід був ретельно підготовлений", – підкреслив голова Кабміну.

Що передувало: Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи.

Міністриня охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила пожити з евакуйованими в обсервації.

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