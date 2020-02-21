Евакуйовані з Уханя не будуть контактувати з персоналом санаторію – Гончарук
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що під час перебування у санаторії в Нових Санжарах евакуйовані із Уханя особи не матимуть безпосереднього контакту із працівниками медичного центру.
Джерело: Гончарук під час брифінгу та в Telegram
Пряма мова: "Троє медичних працівників, які перебували з евакуйованими людьми під час польоту, і надалі залишаються з ними. Плюс з ними на території місця обсервації буде ще один медик. Безпосередньо з розміщеними ані персонал медцентру, ані оточуючі контактувати не будуть."
Деталі: Зазначається, що розміщені особи забезпечені всім необхідним.
"Ситуація під повним контролем уряду", – запевнив Гончарук.
Водночас очільник Кабміну наголосив, що для ідентифікації осіб, які жбурляли каміння в автобуси з евакуйованими людьми, вистачить відеоматеріалів. "Всі винні будуть покарані за всією суворістю закону", – каже прем’єр. Також очільник уряду повідомив, що 5 із 9 поранених правоохоронців перебувають у стані середньої тяжкості.
"В історії України така спецоперація відбувається вперше. І від самого початку цей захід був ретельно підготовлений", – підкреслив голова Кабміну.
Що передувало: Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.
Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи.
Міністриня охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила пожити з евакуйованими в обсервації.
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Передісторія:
- 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
- Близько 11:45 четверга, 20 лютого, літак із евакуйованими з Китаю людьми приземлився в аеропорту Харкова. До цього він намагався приземлитися там о 8 ранку, але через туман покружляв над містом понад пів години – і полетів на дозаправку в аеропорт "Бориспіль", що під Києвом.