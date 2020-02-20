Эвакуированные люди не будут контактировать с персоналом санатория – Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что во время пребывания в санатории в Новых Санжарах эвакуированы из Уханя люди не будут иметь непосредственного контакта с работниками медицинского центра.
Источник: Гончарук во время брифинга и в Telegram
Прямая речь: "Три медицинских работника, которые находились с эвакуированными людьми во время полета, и в дальнейшем остаются с ними. Плюс с ними на территории места обсервации будет еще один медик. Непосредственно с размещенными ни персонал медцентра, ни окружающие контактировать не будут."
Детали: Отмечается, размещенные люди обеспечены всем необходимым.
"Ситуация под полным контролем правительства", – заверил Гончарук.
В то же время глава Кабмина отметил, что для идентификации лиц, которые бросали камни в автобусы с эвакуированными людьми, хватит видеоматериалов. "Все виновные будут наказаны по всей строгости закона", - говорит премьер. Также глава правительства сообщил, что 5 из 9 раненых правоохранителей находятся в состоянии средней тяжести.
"В истории Украины такая спецоперация проходит впервые. И с самого начала это мероприятие было тщательно подготовлено", – подчеркнул глава Кабмина.
Что предшествовало: Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.
Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиционера. Во время столкновений с митингующими правоохранители задержали 24 человека.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила пожить с эвакуированными в обсервации.
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Предыстория:
- 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
- Около 11:45 четверга, 20 февраля, самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлился в аэропорту Харькова. До этого он пытался приземлиться там в 8 утра, но из-за тумана покружил над городом более получаса – и полетел на дозаправку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.