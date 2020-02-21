Эвакуированные люди не будут контактировать с персоналом санатория – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что во время пребывания в санатории в Новых Санжарах эвакуированы из Уханя люди не будут иметь непосредственного контакта с работниками медицинского центра.

Источник: Гончарук во время брифинга и в Telegram

Прямая речь: "Три медицинских работника, которые находились с эвакуированными людьми во время полета, и в дальнейшем остаются с ними. Плюс с ними на территории места обсервации будет еще один медик. Непосредственно с размещенными ни персонал медцентра, ни окружающие контактировать не будут."

Детали: Отмечается, размещенные люди обеспечены всем необходимым.

"Ситуация под полным контролем правительства", – заверил Гончарук.

В то же время глава Кабмина отметил, что для идентификации лиц, которые бросали камни в автобусы с эвакуированными людьми, хватит видеоматериалов. "Все виновные будут наказаны по всей строгости закона", - говорит премьер. Также глава правительства сообщил, что 5 из 9 раненых правоохранителей находятся в состоянии средней тяжести.

"В истории Украины такая спецоперация проходит впервые. И с самого начала это мероприятие было тщательно подготовлено", – подчеркнул глава Кабмина.

Что предшествовало: Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.

Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиционера. Во время столкновений с митингующими правоохранители задержали 24 человека.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила пожить с эвакуированными в обсервации.

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