Скалецька керуватиме МОЗ по скайпу, поки житиме в Нових Санжарах
Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька запевняє, що керуватиме відомством за допомогою скайпу, допоки перебуватиме в обсервації разом з евакуйованими із Уханя людьми у санаторії села Нові Санжари.
Джерело: Скалецька в ефірі "Право на владу"
Пряма мова: "Я буду на постійному зв’язку з міністерством. Постійно всі зами в міністерстві будуть працювати. В мене є телефон, в мене є скайп. Ми будемо проводити наради і міністерство не залишиться без керівництва."
Деталі: Очільниця МОЗ ще раз наголосила, що її перебування у медичному центрі буде гарантією того, що влада зробила всі необхідні безпекові заходи.
Що передувало: Після протестів мешканців Нових Санжар (Полтавщина) проти завезення евакуйованих та сутичок з поліцією, міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька вирішила пожити з евакуйованими в обсервації.
Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи.
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Передісторія:
- 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
- Близько 11:45 четверга, 20 лютого, літак із евакуйованими з Китаю людьми приземлився в аеропорту Харкова. До цього він намагався приземлитися там о 8 ранку, але через туман покружляв над містом понад пів години – і полетів на дозаправку в аеропорт "Бориспіль", що під Києвом.