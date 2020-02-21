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Скалецкая будет управлять Минздравом по скайпу, пока будет в Новых Санжарах

Пятница, 21 февраля 2020, 00:07
Скалецкая будет управлять Минздравом по скайпу, пока будет в Новых Санжарах
Униан

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уверяет, что будет руководить ведомством с помощью скайпа, пока будет находиться в обсервации вместе с эвакуированными из Уханя людьми в санатории села Новые Санжары.

Источник: Скалецкая в эфире "Право на владу"

Прямая речь: "Я буду на постоянной связи с министерством. Постоянно все замы в министерстве будут работать. У меня есть телефон, у меня есть скайп. Мы будем проводить совещания и министерство не останется без руководства."

Детали: Руководитель министерства еще раз подчеркнула, что ее пребывание в медицинском центре будет гарантией того, что власть приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Что предшествовало: После протестов жителей Новых Санжар (Полтавщина) против завоза эвакуированных и столкновений с полицией, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила пожить с эвакуированными в обсервации.

Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиционера. Во время столкновений с митингующими правоохранители задержали 24 человека.

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Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Около 11:45 четверга, 20 февраля, самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлился в аэропорту Харькова. До этого он пытался приземлиться там в 8 утра, но из-за тумана покружил над городом более получаса – и полетел на дозаправку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: СкалецкаякоронавирусПолтавская областьполиция
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