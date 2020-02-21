Аваков порівняв сутички на Полтавщині із днем після звільнення Слов’янську

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П'ятниця, 21 лютого 2020, 01:48

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що востаннє бачив таку агресію, як під час протесту мешканців Нових Санжар з приводу розміщення евакуйованих із Китаю осіб, наступного дня після звільнення Слов’янська від проросійських бойовиків.

Джерело: Аваков в ефірі "Право на владу

Пряма мова: "Те, що я сьогодні побачив, скажу чесно, мене це просто вразило. У мене відчуття повного дежавю. Останній раз я таке бачив в Слов'янську на наступний день після його звільнення. Я тоді теж розмовляв з людьми і у мене абсолютно схоже відчуття. Я не знаю, що породило таку невиправдану лють. Про це потрібно думати, це питання не тільки до влади, а до всіх нас".

Деталі: Він також зазначив, що одному із поліцейських пробили каменем голову.

"Ті люди, які кидали каміння і дуже серйозну травму завдали одному поліцейському, пробили голову каменем, ці люди зараз затримані. Ми будемо приймати рішення, як їх карати", – наголосив Аваков. 

Міністр вважає, що навіть погана комунікація не може виправдати таку поведінку учасників мітингу. 

Водночас очільник силовиків подякував своїм підлеглим за роботу.

Що передувало: Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила пожити з евакуйованими в обсервації.

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Передісторія:

  • 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
  • Близько 11:45 четверга, 20 лютого, літак із евакуйованими з Китаю людьми приземлився в аеропорту Харкова. До цього він намагався приземлитися там о 8 ранку, але через туман покружляв над містом понад пів години – і полетів на дозаправку в аеропорт "Бориспіль", що під Києвом.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Аваков поліція Полтавська область коронавірус МВС


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