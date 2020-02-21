Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков сравнил столкновения на Полтавщине с днем после освобождения Славянска

Пятница, 21 февраля 2020, 00:48
Аваков сравнил столкновения на Полтавщине с днем после освобождения Славянска

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что последний раз видел такую агрессию, как во время протеста жителей Новых Санжар по поводу размещения эвакуированных из Китая людей, на следующий день после освобождения Славянска от пророссийских боевиков.

Источник: Аваков в эфире "Право на владу"

Прямая речь: "То, что я сегодня увидел, скажу честно, меня это просто потрясло. У меня ощущение полного дежавю. Последний раз я такое видел в Славянске на следующий день после его освобождения. Я тогда тоже разговаривал с людьми и у меня абсолютно схожее ощущение. Я не знаю, что родило такую неоправданную остервенелость. Об этом нужно думать, это вопрос не только к власти, а ко всем нам."

Детали: Он также отметил, что одному из полицейских пробили камнем голову.

"Те люди, которые бросали камни и  очень серьезную травму нанесли одному полицейскому, пробили голову камнем, эти люди сейчас задержаны. Мы будем принимать решение, как их наказывать", – отметил Аваков.

Министр считает, что даже плохая коммуникация не может оправдать такое поведение участников митинга.

В то же время глава силовиков поблагодарил своих подчиненных за работу.

Что предшествовало: Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.

Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиционера. Во время столкновений с митингующими правоохранители задержали 24 человека.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила пожить с эвакуированными в обсервации.

Читайте также: Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Около 11:45 четверга, 20 февраля, самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлился в аэропорту Харькова. До этого он пытался приземлиться там в 8 утра, но из-за тумана покружил над городом более получаса – и полетел на дозаправку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: АваковполицияПолтавская областькоронавирусМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: