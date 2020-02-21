Аваков сравнил столкновения на Полтавщине с днем после освобождения Славянска

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что последний раз видел такую агрессию, как во время протеста жителей Новых Санжар по поводу размещения эвакуированных из Китая людей, на следующий день после освобождения Славянска от пророссийских боевиков.

Источник: Аваков в эфире "Право на владу"

Прямая речь: "То, что я сегодня увидел, скажу честно, меня это просто потрясло. У меня ощущение полного дежавю. Последний раз я такое видел в Славянске на следующий день после его освобождения. Я тогда тоже разговаривал с людьми и у меня абсолютно схожее ощущение. Я не знаю, что родило такую неоправданную остервенелость. Об этом нужно думать, это вопрос не только к власти, а ко всем нам."

Детали: Он также отметил, что одному из полицейских пробили камнем голову.

"Те люди, которые бросали камни и очень серьезную травму нанесли одному полицейскому, пробили голову камнем, эти люди сейчас задержаны. Мы будем принимать решение, как их наказывать", – отметил Аваков.

Министр считает, что даже плохая коммуникация не может оправдать такое поведение участников митинга.

В то же время глава силовиков поблагодарил своих подчиненных за работу.

Что предшествовало: Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.

Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиционера. Во время столкновений с митингующими правоохранители задержали 24 человека.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила пожить с эвакуированными в обсервации.

Читайте также: Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Предыстория: