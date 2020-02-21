"Шок від дикості людей": евакуйовані з Уханя про прийом в Україні

Із епіцентру спалаху коронавірусу, китайського міста Ухань, евакуювали 17 української членів балетної трупи. Симптомів зараження вірусом у них немає, проте "є шок від дороги, негативу та дикості людей".

Джерело: Володимир Богданов, директор балетної трупи у Facebook

Пряма мова: "Я директор FashionPa Ballet, мої 17 артистів з Кривого Рогу прилетіли з Уханя в Україну. Всі здорові, все добре, температури немає, симптомів немає. Є шок від дороги, негативу і дикості людей."

Деталі: Керівник трупи зазначив, що дуже довго погоджували дату евакуації та місце заселення. Коментарі ЗМІ його команда не надавала, щоб не нашкодити тим, хто мав прибути із Китаю.

"Я готовий поїхати до своїх людей і провести з ними час на карантині, мені не страшно!", – написав Богданов.

Що передувало: Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи.

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила пожити з евакуйованими в обсервації.

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