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"Шок от дикости людей": эвакуированы из Уханя о приеме в Украине

Пятница, 21 февраля 2020, 01:31
Шок от дикости людей: эвакуированы из Уханя о приеме в Украине

С эпицентра вспышки коронавируса, китайского города Ухань, эвакуировали 17 членов украинской балетной труппы. Симптомов заражения вирусом у них нет, однако "есть шок от дороги, негатива и дикости людей".

Источник: Владимир Богданов, директор балетной труппы в Facebook

Прямая речь: "Я директор FashionPa Ballet, мои 17 артистов из Кривого Рога прилетели из Уханя в Украину. Все здоровы, всё хорошо, температуры нет, симптомов нет. Есть шок от дороги, негатива и дикости людей!"

Детали: Руководитель труппы отметил, что очень долго согласовывали дату эвакуации и место заселения. Комментарии СМИ его команда не давала, чтобы не навредить тем, кто должен был прибыть из Китая.

"Я готов поехать к своим ребятам и провести с ними время на карантине, мне не страшно!", – написал Богданов.

Что предшествовало: Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.

Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиционера. Во время столкновений с митингующими правоохранители задержали 24 человека.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила пожить с эвакуированными в обсервации.

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Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Около 11:45 четверга, 20 февраля, самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлился в аэропорту Харькова. До этого он пытался приземлиться там в 8 утра, но из-за тумана покружил над городом более получаса – и полетел на дозаправку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: коронавирусПолтавская областьКитайздоровье
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