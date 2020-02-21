"Шок от дикости людей": эвакуированы из Уханя о приеме в Украине

С эпицентра вспышки коронавируса, китайского города Ухань, эвакуировали 17 членов украинской балетной труппы. Симптомов заражения вирусом у них нет, однако "есть шок от дороги, негатива и дикости людей".

Источник: Владимир Богданов, директор балетной труппы в Facebook

Прямая речь: "Я директор FashionPa Ballet, мои 17 артистов из Кривого Рога прилетели из Уханя в Украину. Все здоровы, всё хорошо, температуры нет, симптомов нет. Есть шок от дороги, негатива и дикости людей!"

Детали: Руководитель труппы отметил, что очень долго согласовывали дату эвакуации и место заселения. Комментарии СМИ его команда не давала, чтобы не навредить тем, кто должен был прибыть из Китая.

"Я готов поехать к своим ребятам и провести с ними время на карантине, мне не страшно!", – написал Богданов.

Что предшествовало: Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.

Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиционера. Во время столкновений с митингующими правоохранители задержали 24 человека.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила пожить с эвакуированными в обсервации.

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