Аваков натякнув, що до подій в Нових Санжарах причетні політики 

Міністр МВС Арсен Аваков заявив, що до протестів в Нових Санжарах проти розміщення евакуйованих із Уханя осіб можуть бути причетні політичні та бізнесові кола.

Джерело: Аваков в ефірі "Право на владу"

Деталі: На запитання, чи не "стирчать вуха політиків" у протестах проти розміщення евакуйованих, міністр відповів: "Деякі "вуха" ми теж побачили і я думаю, що ми не залишимо це без уваги. Ці "вуха" і політичної і бізнесової властивості".

Окрім того, Аваков вважає, що зранку учасники протестів "подивляться на факти з іншого боку".

"А багато хто, вибачте за дурість, проспляться і подивляться на ці речі з іншого боку", – заявив міністр.

Що передувало: Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи.

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила пожити з евакуйованими в обсервації.

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