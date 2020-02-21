Аваков натякнув, що до подій в Нових Санжарах причетні політики 

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П'ятниця, 21 лютого 2020, 03:44

Міністр МВС Арсен Аваков заявив, що до протестів в Нових Санжарах проти розміщення евакуйованих із Уханя осіб можуть бути причетні політичні та бізнесові кола.

Джерело: Аваков в ефірі "Право на владу"

Деталі: На запитання, чи не "стирчать вуха політиків" у протестах проти розміщення евакуйованих, міністр відповів: "Деякі "вуха" ми теж побачили і я думаю, що ми не залишимо це без уваги. Ці "вуха" і політичної і бізнесової властивості".

Окрім того, Аваков вважає, що зранку учасники протестів "подивляться на факти з іншого боку". 

"А багато хто, вибачте за дурість, проспляться і подивляться на ці речі з іншого боку", – заявив міністр. 

Що передувало: Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила пожити з евакуйованими в обсервації.

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Передісторія:

  • 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
  • Близько 11:45 четверга, 20 лютого, літак із евакуйованими з Китаю людьми приземлився в аеропорту Харкова. До цього він намагався приземлитися там о 8 ранку, але через туман покружляв над містом понад пів години – і полетів на дозаправку в аеропорт "Бориспіль", що під Києвом.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: коронавірус Аваков Полтавська область поліція МВС


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