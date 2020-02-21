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Аваков намекнул, что к событиям в Новых Санжарах причастны политики

Пятница, 21 февраля 2020, 02:44
Аваков намекнул, что к событиям в Новых Санжарах причастны политики
МВД

Министр МВД Арсен Аваков заявил, что к протестам в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны политические и деловые круги.

Источник: Аваков в эфире "Право на власть"

Детали: На вопрос, не "торчат ли уши политиков" в протестах против размещения эвакуированных, министр ответил: "Кое-какие "уши" мы тоже увидели и я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти "уши" и политического и бизнесового свойства." 

Кроме того, Аваков считает, что утром участники протестов "посмотрят на факты с другой стороны".

"А многие, простите за глупость, проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны", – заявил министр.

Что предшествовало: Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.

Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиционера. Во время столкновений с митингующими правоохранители задержали 24 человека.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила пожить с эвакуированными в обсервации.

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Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Около 11:45 четверга, 20 февраля, самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлился в аэропорту Харькова. До этого он пытался приземлиться там в 8 утра, но из-за тумана покружил над городом более получаса – и полетел на дозаправку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: коронавирусАваковПолтавская областьполицияМВД
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