Аваков намекнул, что к событиям в Новых Санжарах причастны политики

Министр МВД Арсен Аваков заявил, что к протестам в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны политические и деловые круги.

Источник: Аваков в эфире "Право на власть"

Детали: На вопрос, не "торчат ли уши политиков" в протестах против размещения эвакуированных, министр ответил: "Кое-какие "уши" мы тоже увидели и я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти "уши" и политического и бизнесового свойства."

Кроме того, Аваков считает, что утром участники протестов "посмотрят на факты с другой стороны".

"А многие, простите за глупость, проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны", – заявил министр.

Что предшествовало: Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.

Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиционера. Во время столкновений с митингующими правоохранители задержали 24 человека.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила пожить с эвакуированными в обсервации.

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