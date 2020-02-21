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Гончарук: Паніка довкола коронавірусу – частина інформаційної війни проти України

П'ятниця, 21 лютого 2020, 09:35
Гончарук: Паніка довкола коронавірусу – частина інформаційної війни проти України

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що паніка і протести місцевих мешканців проти розміщення евакуйованих з Китаю громадян є частиною інформаційно війни проти України.

Джерело: Гончарук під час години запитань до уряду у Верховній Раді 21 лютого

Пряма мова: "Ті події, які вчора відбувалися, на мою думку, є наслідком в тому числі інформаційної війни, яка продовжується щодо нашої країни і з середини, і ззовні. Я передбачаю, що провокації продовжаться.

Думаю, що інформаційне поле будуть продовжувати розкачувати, щоб створити паніку, щоб зневірити населення, посіяти серед нас недовіру і розбрат".

Деталі: Гончарук розповів, що вже зараз розганяють історію про те, що "нібито громадянка Китаю, яка 5 днів тому прилетіла в Україну, пробула 4 дні в Києві і виїхала поїздом в Москву, на кордоні з РФ була зупинена, і там нібито виявили якийсь вірус і там нібито вони щось досліджують".

Разом з тим він запевнив, що "уряд, і президент, і парламент зробили все від них залежне і достатнє, щоб громадяни, які були евакуйовані, і ті, які знаходять на території України, були у безпеці".

За словами Гончарука, наразі "немає жодних підстав для паніки, ситуація під контролем".  

Знати більше: Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханю

Передісторія:

  • 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
  • Усі евакуйовані з Китаю будуть перебувати на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
  • Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у Нові Санжари, місцеві мешканці ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.
  • Депутати Новосанжарської селищної ради навіть зверталися до президента Володимира Зеленського з проханням не залишали евакуйованих з Китаю у медичному закладі на території селища, тому що заклад непристосований для обсервації.
  • Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність. А міністр МОЗ Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Гончаруккоронавіруспровокації
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