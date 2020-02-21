Гончарук: Паника вокруг коронавируса – часть информационной войны против Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что паника и протесты местных жителей против размещения эвакуированных из Китая граждан является частью информационно войны против Украины.

Источник: Гончарук во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 21 февраля

Прямая речь: "Те события, которые вчера происходили, по моему мнению, являются следствием в том числе информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и снаружи. Я предполагаю, что провокации продолжатся.

Думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику, чтобы посеять среди нас недоверие и раздор".

Детали: Гончарук рассказал, что уже сейчас разгоняют историю о том, что "якобы гражданка Китая, которая 5 дней назад прилетела в Украину, пробыла 4 дня в Киеве и выехала поездом в Москву, на границе с РФ была остановлена, и там якобы обнаружили какой-то вирус и там якобы они что-то исследуют".

Вместе с тем он заверил, что "правительство, и президент, и парламент сделали все от них зависящее и достаточное, чтобы граждане, которые были эвакуированы, и те, которые находят на территории Украины, были в безопасности".

По словам Гончарука, сейчас "нет никаких оснований для паники, ситуация под контролем".

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