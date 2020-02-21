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Гончарук: Паника вокруг коронавируса – часть информационной войны против Украины

Пятница, 21 февраля 2020, 09:35
Гончарук: Паника вокруг коронавируса – часть информационной войны против Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что паника и протесты местных жителей против размещения эвакуированных из Китая граждан является частью информационно войны против Украины.

Источник: Гончарук во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 21 февраля

Прямая речь: "Те события, которые вчера происходили, по моему мнению, являются следствием в том числе информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и снаружи. Я предполагаю, что провокации продолжатся.

Думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику, чтобы посеять среди нас недоверие и раздор".

Детали: Гончарук рассказал, что уже сейчас разгоняют историю о том, что "якобы гражданка Китая, которая 5 дней назад прилетела в Украину, пробыла 4 дня в Киеве и выехала поездом в Москву, на границе с РФ была остановлена, и там якобы обнаружили какой-то вирус и там якобы они что-то исследуют".

Вместе с тем он заверил, что "правительство, и президент, и парламент сделали все от них зависящее и достаточное, чтобы граждане, которые были эвакуированы, и те, которые находят на территории Украины, были в безопасности".

По словам Гончарука, сейчас "нет никаких оснований для паники, ситуация под контролем".

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Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Из-за информации, что эвакуированных повезут в Новые Санжари местные жители еще с вечера 19 февраля начали акцию протеста, а утром 20 февраля перекрыли дорогу.
  • Депутаты Новосанжарского поселкового совета даже обращались к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой, чтобы эвакуированных из Китая граждан не оставляли в медучреждении на территории их поселка, потому что заведение не приспособлено к обсервации.
  • Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность. А министр МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гончаруккоронавируспровокации
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