Паніка в Нових Санжарах була вигідна тим, у кого скоро вибори – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що він знає про факти підбурювання людей до паніки та протестів проти розміщення евакуйованих із Уханя у Нових Санжарах.

Джерело: Аваков в ефірі "Свобода слова с Савіком Шустером"

Пряма мова: "Так, у деяких людей була істерика, хтось був наляканий, у когось був страх, а страх, як відомо вбиває розум, а хтось на цьому намагався нагрітися. Маю на увазі, майбутні парламентські вибори чи навіть особисті корисливі цілі".

Деталі: За словами міністра, йому відомо більше інформації про тих, хто спеціально підбурював людей до протестів. Також він підкреслив, що президент Володимир Зеленський запитував про такі факти у нього та у голови СБУ Івана Баканова.

Окрім того, повідомив Аваков, унаслідок зіткнень із поліцією у Нових Санжарах на Полтавщині були затримані і відпущені 24 людини, сім протестувальників отримають підозри з клопотанням до суду про "прямий арешт".

Що передувало: Аваков заявив, що до протестів у Нових Санжарах можуть бути причетні політичні та бізнесові кола.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що замовники та організатори протестів понесуть кримінальну відповідальність.

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