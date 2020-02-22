Паніка в Нових Санжарах була вигідна тим, у кого скоро вибори – Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що він знає про факти підбурювання людей до паніки та протестів проти розміщення евакуйованих із Уханя у Нових Санжарах.
Джерело: Аваков в ефірі "Свобода слова с Савіком Шустером"
Пряма мова: "Так, у деяких людей була істерика, хтось був наляканий, у когось був страх, а страх, як відомо вбиває розум, а хтось на цьому намагався нагрітися. Маю на увазі, майбутні парламентські вибори чи навіть особисті корисливі цілі".
Деталі: За словами міністра, йому відомо більше інформації про тих, хто спеціально підбурював людей до протестів. Також він підкреслив, що президент Володимир Зеленський запитував про такі факти у нього та у голови СБУ Івана Баканова.
Окрім того, повідомив Аваков, унаслідок зіткнень із поліцією у Нових Санжарах на Полтавщині були затримані і відпущені 24 людини, сім протестувальників отримають підозри з клопотанням до суду про "прямий арешт".
Що передувало: Аваков заявив, що до протестів у Нових Санжарах можуть бути причетні політичні та бізнесові кола.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що замовники та організатори протестів понесуть кримінальну відповідальність.
Знати більше: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні
Передісторія:
- Місцеві мешканці, дізнавшись, що евакуйованих повезуть у Нові Санжари, ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.
- Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських.
- Правоохоронці відкрили 5 кримінальних проваджень стосовно подій у Нових Санжарах.