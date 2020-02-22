Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Паніка в Нових Санжарах була вигідна тим, у кого скоро вибори – Аваков

Субота, 22 лютого 2020, 03:52
Паніка в Нових Санжарах була вигідна тим, у кого скоро вибори – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що він знає про факти підбурювання людей до паніки та протестів проти розміщення евакуйованих із Уханя у Нових Санжарах.

Джерело: Аваков в ефірі "Свобода слова с Савіком Шустером"

Пряма мова: "Так, у деяких людей була істерика, хтось був наляканий, у когось був страх, а страх, як відомо вбиває розум, а хтось на цьому намагався нагрітися. Маю на увазі, майбутні парламентські вибори чи навіть особисті корисливі цілі".

Деталі: За словами міністра, йому відомо більше інформації про тих, хто спеціально підбурював людей до протестів. Також він підкреслив, що президент Володимир Зеленський запитував про такі факти у нього та у голови СБУ Івана Баканова. 

Окрім того, повідомив Аваков, унаслідок зіткнень із поліцією у Нових Санжарах на Полтавщині були затримані і відпущені 24 людини, сім протестувальників отримають підозри з клопотанням до суду про "прямий арешт".

Що передувало: Аваков заявив, що до протестів у Нових Санжарах можуть бути причетні політичні та бізнесові кола.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що замовники та організатори протестів понесуть кримінальну відповідальність.

Знати більше: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Передісторія:

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусПолтавська областьАваковполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: