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Паника в Новых Санжарах была выгодна тем, у кого скоро выборы – Аваков

Суббота, 22 февраля 2020, 03:52
Паника в Новых Санжарах была выгодна тем, у кого скоро выборы – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что он знает о фактах подстрекательства людей к панике и протестам против размещения эвакуированных из Уханя в Новых Санжарах.

Источник: Аваков в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером"

Прямая речь: "Да, у определенных людей была истерика. У кого-то был испуг, у кого-то был страх, а страх, как известно, убивает разум. А кто-то на этом пытался греться. Имею ввиду будущие парламентские выборы или даже собственные корыстные интересы".

Детали: По словам министра, ему известно больше информации о тех, кто специально подстрекал людей к протестам. Также он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский спрашивал о таких фактах у него и у председателя СБУ Ивана Баканова.

Кроме того, сообщил Аваков, вследствие столкновений с полицией в Новых Санжарах на Полтавщине были задержаны и отпущены 24 человека, семь протестующих получат подозрения с ходатайством в суд о "прямом аресте".

Что предшествовало: Аваков заявил, что к протестам в Новых Санжарах могут быть причастны политические и деловые круги.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что заказчики и организаторы протестов понесут уголовную ответственность.

Знать больше: Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Предыстория:

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: коронавирусПолтавская областьАваковполиция
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