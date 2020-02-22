Паника в Новых Санжарах была выгодна тем, у кого скоро выборы – Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что он знает о фактах подстрекательства людей к панике и протестам против размещения эвакуированных из Уханя в Новых Санжарах.
Источник: Аваков в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером"
Прямая речь: "Да, у определенных людей была истерика. У кого-то был испуг, у кого-то был страх, а страх, как известно, убивает разум. А кто-то на этом пытался греться. Имею ввиду будущие парламентские выборы или даже собственные корыстные интересы".
Детали: По словам министра, ему известно больше информации о тех, кто специально подстрекал людей к протестам. Также он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский спрашивал о таких фактах у него и у председателя СБУ Ивана Баканова.
Кроме того, сообщил Аваков, вследствие столкновений с полицией в Новых Санжарах на Полтавщине были задержаны и отпущены 24 человека, семь протестующих получат подозрения с ходатайством в суд о "прямом аресте".
Что предшествовало: Аваков заявил, что к протестам в Новых Санжарах могут быть причастны политические и деловые круги.
Президент Владимир Зеленский пообещал, что заказчики и организаторы протестов понесут уголовную ответственность.
Знать больше: Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине
Предыстория:
- Местные жители, узнав, что эвакуированных повезут в Новые Санжары, еще с вечера 19 февраля устроили митинг, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
- Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медцентр. В столкновениях пострадали 9 полицейских.
- Правоохранители открыли 5 уголовных производств в отношении событий в Новых Санжарах.