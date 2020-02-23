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Данілов про здоров'я евакуйованих з Уханя: Нічого приховувати не збираємося

Неділя, 23 лютого 2020, 22:28
Данілов про здоров'я евакуйованих з Уханя: Нічого приховувати не збираємося

Про стан здоров'я людей, евакуйованих з Уханя, які перебувають на обсервації у Нових Санжарах, інформуватимуть кожен день, також будуть повідомляти про результати їх проб на коронавірус.

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю на телеканалі "1+1", повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Кожен день будемо повідомляти про їх стан, по-перше. По-друге, раз на три дні у них будуть брати проби. Вчора (22 лютого - ред.) взяли перші проби, і найближчим часом вже будуть перші аналізи, і вони обов'язково будуть публічними. Нічого приховувати ми не збираємося, тому що нам нема чого приховувати ".

"Це має бути публічна відкрита інформація, суспільство має знати, що відбувається".

Деталі: Данілов заявив, що тактики засекречування інформації, пов'язаної з евакуацією українців, у влади не було.

Пряма мова: "Ніякої тактики засекречування не було. Було чотири об'єкти (для розміщення евакуйованих - ред.), які були визначені заздалегідь. Залежно від тих чи інших процесів ухвалювалися б ті чи інші рішення ... Ніякого засекречування ніхто не робив свідомо. Просто не очікували, що буде таке сприйняття ситуації".

Знати більше:

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Нагадаємо: 

  • 20 лютого 45 українців і 27 іноземців, евакуйованих з китайського Уханя, епіцентру поширення коронавірусу, поселили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари" в Полтавській області.
  • 22 лютого в евакуйованих відібрали зразки крові, які відправили до Києва для перевірки на коронавірус. Такі аналізи будуть робити кожні три дні.
  • Місцеві жителі протестували проти розміщення в Нових Санжарах евакуйованих з Китаю: перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.
  • У зіткненнях постраждали 9 поліцейських. За фактом інциденту правоохоронці відкрили 5 кримінальних проваджень, одного затриманого під час зіткнень відправили під нічний домашній арешт на 2 місяці.

Теми: коронавірусРНБОздоров'я
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