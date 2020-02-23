Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов о здоровье эвакуированных из Уханя: ничего скрывать не собираемся

Воскресенье, 23 февраля 2020, 22:28
Данилов о здоровье эвакуированных из Уханя: ничего скрывать не собираемся

О состоянии здоровья людей, эвакуированных из Уханя и находящихся на обсервации в Новых Санжарах, будут информировать каждый день, также будут сообщать о результатах их проб на коронавирус. 

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью на телеканале "1+1", сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Каждый день будем сообщать об их состоянии, во-первых. Во-вторых, раз в три дня у них будут брать пробы. Вчера (22 февраля - ред.) была взята первая проба, и в ближайшее время уже будут первые анализы, и они обязательно будут публичными. Ничего скрывать мы не собираемся, потому что нам нечего скрывать".

"Это должна быть публичная открытая информация, общество должно знать, что происходит". 

Детали: Данилов заявил, что тактики засекречивания информации, связанной с эвакуацией украинцев, у властей не было.  

Прямая речь:  "Никакой тактики засекречивания, не было. Было четыре объекта, которые были определены заблаговременно. В зависимости от тех или иных процессов принимались бы те или иные решения ... никакого засекречивания никто не делал сознательно. Просто не ожидали, что будет такое восприятие ситуации". 

Узнать больше:

Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Напомним: 

  • 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области.
  • 22 февраля у эвакуированных отобрали образцы крови, которые отправили в Киев для проверки на коронавирус. Такие анализы будут делать каждые три дня. 
  • Местные жители протестовали против размещения в Новых Санжарах эвакуированных из Китая: перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
  • В столкновениях пострадали 9 полицейских. По факту инцидента правоохранители открыли 5 уголовных производств, одного задержанного во время столкновений отправили под ночной домашний арест на 2 месяца. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусСНБОздоровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: