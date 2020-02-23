Данилов о здоровье эвакуированных из Уханя: ничего скрывать не собираемся
О состоянии здоровья людей, эвакуированных из Уханя и находящихся на обсервации в Новых Санжарах, будут информировать каждый день, также будут сообщать о результатах их проб на коронавирус.
Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью на телеканале "1+1", сообщает "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Каждый день будем сообщать об их состоянии, во-первых. Во-вторых, раз в три дня у них будут брать пробы. Вчера (22 февраля - ред.) была взята первая проба, и в ближайшее время уже будут первые анализы, и они обязательно будут публичными. Ничего скрывать мы не собираемся, потому что нам нечего скрывать".
"Это должна быть публичная открытая информация, общество должно знать, что происходит".
Детали: Данилов заявил, что тактики засекречивания информации, связанной с эвакуацией украинцев, у властей не было.
Прямая речь: "Никакой тактики засекречивания, не было. Было четыре объекта, которые были определены заблаговременно. В зависимости от тех или иных процессов принимались бы те или иные решения ... никакого засекречивания никто не делал сознательно. Просто не ожидали, что будет такое восприятие ситуации".
Узнать больше:
Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине
Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя
Напомним:
- 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области.
- 22 февраля у эвакуированных отобрали образцы крови, которые отправили в Киев для проверки на коронавирус. Такие анализы будут делать каждые три дня.
- Местные жители протестовали против размещения в Новых Санжарах эвакуированных из Китая: перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
- В столкновениях пострадали 9 полицейских. По факту инцидента правоохранители открыли 5 уголовных производств, одного задержанного во время столкновений отправили под ночной домашний арест на 2 месяца.