РНБО: Половину евакуйованих з Уханя на коронавірус ще не перевірили
У евакуюваних з Китаю громадян, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, взяли проби на коронавірус: 48 з них здорові, решта результатів ще не готові.
Джерело: коментар секретаря РНБО Олексія Данілова Українській правді.
Пряма мова: "У нас є чітка статистика по тим дослідженням, які вже закінчили робити. В суботу було взято 89 проб у тих людей, які приїхали з Уханя, і які їх супроводжували. На сьогоднішній день маємо 48 негативних реакцій, наступні 41 будуть найближчим часом і ми відразу будемо повідомляти наше населення".
Деталі: Данілов повідомив, що напередодні взяли 32 проби у тих людей, які є обслуговуючим персоналом в санаторії в Нових Санжарах. Їх результати поки також невідомі.
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Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханя
Передісторія:
- 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
- Усі евакуйовані з Китаю будуть перебувати на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
- Міністр МОЗ Зоряна Скалецька після протестів місцевих жителів у Нових Санжарах заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.
- Уряд посилив заходи безпеки: в аеропортах і на пунктах пропуску у всіх, хто приїхав з країн із зареєстрованими випадками захворювання на коронавірус, перевірятимуть температуру.