У евакуюваних з Китаю громадян, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, взяли проби на коронавірус: 48 з них здорові, решта результатів ще не готові.

Джерело: коментар секретаря РНБО Олексія Данілова Українській правді.

Пряма мова: "У нас є чітка статистика по тим дослідженням, які вже закінчили робити. В суботу було взято 89 проб у тих людей, які приїхали з Уханя, і які їх супроводжували. На сьогоднішній день маємо 48 негативних реакцій, наступні 41 будуть найближчим часом і ми відразу будемо повідомляти наше населення".

Деталі: Данілов повідомив, що напередодні взяли 32 проби у тих людей, які є обслуговуючим персоналом в санаторії в Нових Санжарах. Їх результати поки також невідомі.

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