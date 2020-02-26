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Половина евакуйованих з Уханя ще не пройшли тест на коронавірус - РНБО

Середа, 26 лютого 2020, 12:27
Половина евакуйованих з Уханя ще не пройшли тест на коронавірус - РНБО

У евакуюваних з Китаю громадян, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, взяли проби на коронавірус: 48 з них здорові, решта результатів ще не готові.

Джерело: коментар секретаря РНБО Олексія Данілова Українській правді.

Пряма мова: "У нас є чітка статистика по тим дослідженням, які вже закінчили робити. В суботу було взято 89 проб у тих людей, які приїхали з Уханя, і які їх супроводжували. На сьогоднішній день маємо 48 негативних реакцій, наступні 41 будуть найближчим часом і ми відразу будемо повідомляти наше населення".

Деталі: Данілов повідомив, що напередодні взяли  32 проби у тих людей, які є обслуговуючим персоналом в санаторії в Нових Санжарах. Їх результати поки також невідомі.

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Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханя

Передісторія:

  • 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
  • Усі евакуйовані з Китаю будуть перебувати на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
  • Міністр МОЗ Зоряна Скалецька після протестів місцевих жителів у Нових Санжарах заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.
  • Уряд посилив заходи безпеки: в аеропортах і на пунктах пропуску у всіх, хто приїхав з країн із зареєстрованими випадками захворювання на коронавірус, перевірятимуть температуру.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусНові СанжариРНБО
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