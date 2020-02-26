СНБО: Половину эвакуированных из Уханя на коронавирус еще не проверили

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Среда, 26 февраля 2020, 13:27

У эвакуированных из Китая граждан, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, взяли пробы на коронавирус: 48 из них здоровы, остальные результаты еще не готовы.

Источник: комментарий секретаря СНБО Алексея Данилова Украинской правде.

Прямая речь: "У нас есть четкая статистика по тем исследованиям, которые уже закончили делать. В субботу было взято 89 проб у тех людей, которые приехали из Уханя, и которые их сопровождали. На сегодняшний день имеем 48 негативных реакций, следующие 41 будут в ближайшее время и мы сразу будем сообщать нашему населению".

Детали: Данилов сообщил, что накануне взяли 32 пробы у тех людей, которые являются обслуживающим персоналом в санатории в Новых Санжарах. Их результаты пока также неизвестны.

Знать больше: Коронавирус и новосанжарский синдром. Как власть довела эвакуацию с Китая до паники в Украине

Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Министр МОЗ Зоряна Скалецкая после протестов жителей Новых Санфар заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.
  • Правительство усилило меры безопасности: в аэропортах и ​​на пунктах пропуска у всех, кто приехал из стран с зарегистрированными случаями заболевания коронавирусом, будут измерять температуру.

Темы: коронавирус Новые Санжары СНБО


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