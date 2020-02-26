У эвакуированных из Китая граждан, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, взяли пробы на коронавирус: 48 из них здоровы, остальные результаты еще не готовы.

Источник: комментарий секретаря СНБО Алексея Данилова Украинской правде.

Прямая речь: "У нас есть четкая статистика по тем исследованиям, которые уже закончили делать. В субботу было взято 89 проб у тех людей, которые приехали из Уханя, и которые их сопровождали. На сегодняшний день имеем 48 негативных реакций, следующие 41 будут в ближайшее время и мы сразу будем сообщать нашему населению".

Детали: Данилов сообщил, что накануне взяли 32 пробы у тех людей, которые являются обслуживающим персоналом в санатории в Новых Санжарах. Их результаты пока также неизвестны.

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