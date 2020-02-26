Перед Зеленским Тигипко встречался с Гончаруком – источники

Премьер-министр Алексей Гончарук также встречался с бизнесменом и бывшим политиком Сергеем Тигипко несколько недель назад, они говорили о должности вице-премьера.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Кабмине

Прямая речь: "Премьер-министр встречался с Тигипко относительно должности вице-премьера – это точно".

Детали: Другой собеседник УП также сообщил, что якобы Гончарук проводил собеседование с Тигипко относительно должности вице-премьера. По его словам, эта встреча была 3 недели назад.

Вместе с тем, по данным "Украинской правды", часть министров против участия Тигипко в правительстве.

Что было раньше: 26 февраля президент Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бывшим вице-премьером Сергеем Тигипко.

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