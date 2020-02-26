МОЗ запровадив новий алгоритм дій на кордоні для запобігання коронавірусу

В Україні почали застосувати новий алгоритм дій для запобігання коронавірусу COVID 2019: у тих, хто в’їжджає у країну, не лише мірятимуть температуру, а й братимуть контакти, щоб відстежувати їхній стан здоров’я.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, призначений головним санітарним лікарем, на брифінгу з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком після засідання уряду

Пряма мова Віктора Ляшка: "Ми розпочали з учорашнього дня і сьогодні о 8-й ранку на всіх пунктах перетину державного кордону з Європейським Союзом – працюють прикордонники, епідеміологи на кожному пункті, у найбільших 7-ми пунктах стоять "швидкі допомоги".

Ми почали там температурний скринінг – і одразу людей, у яких є підозра на можливе інфікування коронавірусом, будуть доставляти в інфекційні лікарні, де будуть проводитися додаткові дослідження, і після цього будуть прийматися певні рішення.

Сьогодні у Міністерстві охорони здоров’я затверджено новий стандарт надання медичної допомоги при коронавірусній інфекції, запроваджені нові алгоритми температурного скринінгу, які почали діяти на території всієї країни. Вони відрізняються від тих, які діяли на прямих рейсах із Китаю.

Ми вже сьогодні маємо результати температурних скринінгів: у нас було виявлено кілька випадків підвищення температури у пункті пропуску "Тиса", а також у Чернівцях. Усі системи – від прикордонників до медичної служби – спрацювали оперативно.

Наприклад, у Закарпатті було ізольовано весь автобус, оскільки там було двоє хворих. Поки їм не провели додаткове обстеження і дослідження в Ужгородській інфекційній лікарні, вони були ізольовані в інфекційній лікарні. Наразі встановлено діагноз, який не підтверджує коронавірусну інфекцію, – і всіх буде відпущено.

Водночас, ми збираємо у всіх контакти – і ці люди будуть відстежуватися на території України за встановленими алгоритмами, які сьогодні діють на території всієї України".

Деталі: Ляшко наголосив, що "температурний скринінг – це не панацея, це один із елементів захисту кордонів від проникнення особливо небезпечних інфекцій, у тому числі й коронавірусу", бо він дозволяє вчасно ізолювати хвору людину для подальших досліджень.

Перевірятимуть температуру, як і раніше, інфрачервоними термометрами у лобовій частині голови. При певних температурних показниках будуть приймати рішення.

Але відпрацьовано новий алгоритм, що робити з людьми, які були а астобусі, транспортному засобі (авто), – він "трошки відрізняється" від того, що було для прямих літаків із Китаю.

Ляшко пояснив, що на кордоні тепер записують усі контакти людей, які подорожують із країн, де зафіксована передача коронавірусної інфекції. У подальшому, впродовж інкубаційного періоду, з ними будуть спілкуватися епідеміологи, сімейні лікарі або інші лікарі за місцем проживання.

Крім того, у МОЗ розробили "пам’ятку про самоізоляцію": тим, хто приїхав із країн, де зареєстровані випадки коронавірусу, рекомендують пройти "обсерватор у домашніх умовах", зменшивши контакти з родичами та іншими людьми, щоб запобігти можливому поширенню інфекції.

Ляшко наголосив: при симптомах недуги потрібно зателефонувати лікарю і розповісти йому "туристичний анамнез" – щоб той або приїхав до хворої людини сам, або викликав їй "швидку".

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