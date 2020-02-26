МОЗ запровадив новий алгоритм дій на кордоні для запобігання коронавірусу

В Україні почали застосувати новий алгоритм дій для запобігання коронавірусу COVID 2019: у тих, хто в’їжджає у країну, не лише мірятимуть температуру, і й братимуть контакти, щоб відстежувати їхній стан здоров’я.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, призначений головним санітарним лікарем, на брифінгу з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком після засідання уряду

Пряма мова Віктора Ляшка: "Ми розпочали з учорашнього дня і сьогодні о 8-й ранку на всіх пунктах перетину державного кордону з Європейським Союзом – працюють прикордонники, епідеміологи на кожному пункті, у найбільших 7-ми пунктах стоять "швидкі допомоги".

Ми почали там температурний скринінг – і одразу людей, у яких є підозра на можливе інфікування коронавірусом, будуть доставляти в інфекційні лікарні, де будуть проводитися додаткові дослідженні і після цього будуть прийматися певні рішення.

Сьогодні у Міністерстві охорони здоров’я затверджено новий стандарт надання медичної допомоги при коронавірусній інфекції, запроваджені нові алгоритми температурного скринінгу, які почали діяти на території всієї країни. Вони відрізняються від тих, які діяли на прямих рейсах із Китаю.

Ми вже сьогодні маємо результати температурних скринінгів: у нас було виявлено кілька випадків підвищення температури у пункті пропуску "тиса", а також у Чернівцях. Усі системи – від прикордонників до медичної служби – спрацювали оперативно.

Наприклад, у Закарпатті було ізольовано весь автобус, оскільки там було двоє хворих. Поки їм не провели додаткове обстеження і дослідження в Ужгородській інфекційній лікарні, вони були ізольовані в інфекційній лікарні. Наразі встановлено діагноз, який не підтверджує коронавірусну інфекцію, – і всіх буде відпущено.

Водночас, ми збираємо у всіх контакти – і ці люди будуть відстежуватися на території України за встановленими алгоритмами, які сьогодні діють на території всієї України".

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