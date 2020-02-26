МОЗ ввел новый алгоритм действий на границе для предотвращения коронавируса

В Украине начали применять новый алгоритм действий для предотвращения коронавируса COVID 2019: у тех, кто въезжает в страну, будут не только мерять температуру, но и будут брать контакты, чтобы отслеживать их состояние здоровья.

Источник: заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, назначенный главным санитарным врачом, на брифинге с премьер-министром Алексеем Гончаруком после заседания правительства

Прямая речь Виктора Ляшко: "Мы начали со вчерашнего дня и сегодня в 8 утра на всех пунктах пересечения государственной границы с Европейским Союзом – работают пограничники, эпидемиологи на каждом пункте, в самых крупных 7-ми пунктах стоят "скорые помощи".

Мы начали там температурный скрининг – и сразу людей, у которых есть подозрение на возможное инфицирование коронавирусом, будут доставлять в инфекционные больницы, где будут проводиться дополнительные исследовании и после этого будут приниматься определенные решения.

Сегодня в Министерстве здравоохранения утвержден новый стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусной инфекции, введены новые алгоритмы температурного скрининга, которые начали действовать на территории всей страны. Они отличаются от тех, которые действовали на прямых рейсах из Китая.

Мы уже сегодня имеем результаты температурных скринингов: у нас было выявлено несколько случаев повышение температуры в пункте пропуска "Тиса", а также в Черновцах. Все системы – от пограничников до медицинской службы – сработали оперативно.

Например, в Закарпатье был изолирован весь автобус, поскольку там было двое больных. Пока им не провели дополнительное обследование и исследования в Ужгородской инфекционной больнице, они были изолированы в инфекционной больнице. Установлен диагноз, который не подтверждает коронавирусную инфекцию, – и все будут отпущены.

В то же время, мы собираем у всех контакты – и эти люди будут отслеживаться на территории Украины по установленным алгоритмам, которые сегодня действуют на территории всей Украины".