Коронавірус проник у ще одну країну: завіз росіянин

В Азербайджані зафіксований перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на оперативний штаб

Деталі: Відзначається, що коронавірусну інфекцію діагностували у громадянина Росії, який прибув до Азербайджану з Ірану.

Зараз його помістили в інфекційний блок спеціального режиму.

Що було раніше: 27 лютого у Білорусі зареєстрували перший завезений випадок коронавірусу.

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