Коронавірус проник у ще одну країну: завіз росіянин

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 13:05

В Азербайджані зафіксований перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на оперативний штаб

Деталі: Відзначається, що коронавірусну інфекцію діагностували у громадянина Росії, який прибув до Азербайджану з Ірану.

Зараз його помістили в інфекційний блок спеціального режиму.

Що було раніше: 27 лютого у Білорусі зареєстрували перший завезений випадок коронавірусу.

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Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року.   
  • В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
  • Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. 
  • Від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2858 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 36 645 осіби.

Теми: коронавірус Азербайджан


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