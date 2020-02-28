Коронавірус проник у ще одну країну: завіз росіянин
П'ятниця, 28 лютого 2020, 12:05
В Азербайджані зафіксований перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на оперативний штаб
Деталі: Відзначається, що коронавірусну інфекцію діагностували у громадянина Росії, який прибув до Азербайджану з Ірану.
Зараз його помістили в інфекційний блок спеціального режиму.
Що було раніше: 27 лютого у Білорусі зареєстрували перший завезений випадок коронавірусу.
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Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання
Передісторія:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року.
- В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
- Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
- Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.
- Від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2858 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 36 645 осіби.