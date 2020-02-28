Коронавирус проник в еще одну страну: завез россиянин
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Пятница, 28 февраля 2020, 13:05
В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб
Детали: Отмечается, что коронавирусную инфекцию диагностировали у гражданина России, прибывшего в Азербайджан из Ирана.
Сейчас он помещен в инфекционный блок специального режима.
Что было раньше: 27 февраля в Беларуси зарегистрировали первый завозной случай коронавируса.
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Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования
Предыстория:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года.
- В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
- Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы и ностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
- По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
- От осложнений, вызванных китайским коронавируса COVID-19 во всем мире умерли 2858 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 36 545 человек.
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