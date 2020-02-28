Коронавирус проник в еще одну страну: завез россиянин

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб

Детали: Отмечается, что коронавирусную инфекцию диагностировали у гражданина России, прибывшего в Азербайджан из Ирана.

Сейчас он помещен в инфекционный блок специального режима.

Что было раньше: 27 февраля в Беларуси зарегистрировали первый завозной случай коронавируса.

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