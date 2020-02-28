Коронавирус проник в еще одну страну: завез россиянин

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Пятница, 28 февраля 2020, 13:05

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб

Детали: Отмечается, что коронавирусную инфекцию диагностировали у гражданина России, прибывшего в Азербайджан из Ирана.  

Сейчас он помещен в инфекционный блок специального режима.

Что было раньше: 27 февраля в Беларуси зарегистрировали первый завозной случай коронавируса. 

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Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория:

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года.  
  • В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
  • Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы и ностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
  • По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
  • От осложнений, вызванных китайским коронавируса COVID-19 во всем мире умерли 2858 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 36 545 человек.

Темы: коронавирус Азербайджан


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