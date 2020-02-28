Скалецька: У разі епідемії коронавірусу місць у лікарнях вистачить на 4 місяці
Наявних в українських лікарнях місць у разі спалаху епідемії коронавірусу вистачить на чотири місяці.
Джерело: Інтерв’ю міністра охорони здоров’я України Зоряни Скалецької Радіо Свобода
Пряма мова: "У нас є 12 тисяч ліжок на всю Україну. Навіть якщо щодня буде з’являтися по 100 (пацієнтів із коронавірусом – ред.), у нас чотири місяці інтенсивної появи по 100 людей вистачить ліжок".
Деталі: Скалецька зазначила, що така динаміка можлива тільки якщо в Україні не будуть вживати жодних епідеміологічних заходів, таких як обмежувальні заходи, карантинні заходи, обмеження виходу з дому. Тобто тих, які застосовують в Китаї.
Вона наголосила, що "на сьогодні говорити про те, що ми матимемо таку значну динаміку такий тривалий час, не доводиться".
Що було раніше: Кабінет міністрів дозволив Міністерству охорони здоров’я закупити засоби для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 на 67 млн грн. Це кошти які залишилися у "Crown Agents" після закупівлі препаратів для онкохворих.
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Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання
Передісторія:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року.
- В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
- Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
- Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.
- Від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2858 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 36 645 осіби.