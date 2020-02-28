Скалецька: У разі епідемії коронавірусу місць у лікарнях вистачить на 4 місяці

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 13:13

Наявних в українських лікарнях місць у разі спалаху епідемії коронавірусу вистачить на чотири місяці.

Джерело: Інтерв’ю міністра охорони здоров’я України Зоряни Скалецької Радіо Свобода

Пряма мова: "У нас є 12 тисяч ліжок на всю Україну. Навіть якщо щодня буде з’являтися по 100 (пацієнтів із коронавірусом – ред.), у нас чотири місяці інтенсивної появи по 100 людей вистачить ліжок".

Деталі: Скалецька зазначила, що така динаміка можлива тільки якщо в Україні не будуть вживати жодних епідеміологічних заходів, таких як обмежувальні заходи, карантинні заходи, обмеження виходу з дому. Тобто тих, які застосовують в Китаї.

Вона наголосила, що "на сьогодні говорити про те, що ми матимемо таку значну динаміку такий тривалий час, не доводиться".

Що було раніше: Кабінет міністрів дозволив Міністерству охорони здоров’я закупити засоби для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 на 67 млн грн. Це кошти які залишилися у "Crown Agents" після закупівлі препаратів для онкохворих.

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Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року.   
  • В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
  • Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. 
  • Від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2858 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 36 645 осіби.

Теми: коронавірус Скалецька МОЗ


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