Скалецька: У разі епідемії коронавірусу місць у лікарнях вистачить на 4 місяці

Наявних в українських лікарнях місць у разі спалаху епідемії коронавірусу вистачить на чотири місяці.

Джерело: Інтерв’ю міністра охорони здоров’я України Зоряни Скалецької Радіо Свобода

Пряма мова: "У нас є 12 тисяч ліжок на всю Україну. Навіть якщо щодня буде з’являтися по 100 (пацієнтів із коронавірусом – ред.), у нас чотири місяці інтенсивної появи по 100 людей вистачить ліжок".

Деталі: Скалецька зазначила, що така динаміка можлива тільки якщо в Україні не будуть вживати жодних епідеміологічних заходів, таких як обмежувальні заходи, карантинні заходи, обмеження виходу з дому. Тобто тих, які застосовують в Китаї.

Вона наголосила, що "на сьогодні говорити про те, що ми матимемо таку значну динаміку такий тривалий час, не доводиться".

Що було раніше: Кабінет міністрів дозволив Міністерству охорони здоров’я закупити засоби для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 на 67 млн грн. Це кошти які залишилися у "Crown Agents" після закупівлі препаратів для онкохворих.

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Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

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