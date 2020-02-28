Скалецкая: В случае эпидемии коронавируса мест в больницах хватит на 4 месяца
Имеющихся в украинских больницах мест в случае вспышки эпидемии коронавируса хватит на четыре месяца.
Источник: Интервью министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкий Радио Свобода
Прямая речь: "У нас есть 12 тысяч кроватей на всю Украину. Даже если ежедневно будет появляться по 100 (пациентов с коронавирусом – ред.), у нас четыре месяца интенсивного появления по 100 человек хватит коек".
Детали: Скалецкая отметила, что такая динамика возможна только если в Украине не будут принимать никакие эпидемиологические меры, такие как ограничительные меры, карантинные меры, ограничения выхода из дома. То есть те, которые применяют в Китае.
Она отметила, что "на сегодняшний день говорить о том, что мы будем иметь значительную динамику столь длительное время, не приходится".
Что было раньше: Кабинет министров разрешил Министерству здравоохранения закупить средства для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 на 67 млн грн. Это средства которые остались в "Crown Agents" после закупки препаратов для онкобольных.
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Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования
Предыстория:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года.
- В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
- Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы и ностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
- По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
- От осложнений, вызванных китайским коронавируса COVID-19 во всем мире умерли 2858 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 36 545 человек.