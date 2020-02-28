Скалецкая: В случае эпидемии коронавируса мест в больницах хватит на 4 месяца

Имеющихся в украинских больницах мест в случае вспышки эпидемии коронавируса хватит на четыре месяца.

Источник: Интервью министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкий Радио Свобода

Прямая речь: "У нас есть 12 тысяч кроватей на всю Украину. Даже если ежедневно будет появляться по 100 (пациентов с коронавирусом – ред.), у нас четыре месяца интенсивного появления по 100 человек хватит коек".

Детали: Скалецкая отметила, что такая динамика возможна только если в Украине не будут принимать никакие эпидемиологические меры, такие как ограничительные меры, карантинные меры, ограничения выхода из дома. То есть те, которые применяют в Китае.

Она отметила, что "на сегодняшний день говорить о том, что мы будем иметь значительную динамику столь длительное время, не приходится".

Что было раньше: Кабинет министров разрешил Министерству здравоохранения закупить средства для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 на 67 млн грн. Это средства которые остались в "Crown Agents" после закупки препаратов для онкобольных.

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Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

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