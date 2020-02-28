Кабмін знайшов 67 мільйонів на засоби проти Covid-19

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 12:10

Кабінет міністрів дозволив Міністерству охорони здоров’я закупити засоби для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 за максимум 67 млн грн, які залишилися у "Crown Agents" після закупівлі препаратів для онкохворих.

Джерело: постанова Кабінету міністрів від 19 лютого (№129)

Дослівно: "Дозволити Міністерству охорони здоров’я із залученням спеціалізованої організації Crown Agents, яка здійснює закупівлі, здійснити закупівлю медичних виробів для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19,

за рахунок залишків коштів, передбачених для закупівлі хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих, що утворилися на рахунках спеціалізованої організації Crown Agents, яка здійснювала закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру",

на суму, що не перевищує еквівалент 67072,19 тис. гривень залишків коштів, утворених у 2019 році, шляхом укладення угод (договорів) із зазначеною спеціалізованою організацією".

Деталі: Відповідні зміни вносяться до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповувалися зі спеціалізованими організаціями у 2019 році за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру.

Міністерству охорони здоров’я доручено розрахувати потребу в медичних виробах для запобігання на національному рівні занесенню й поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19.

Теми: коронавірус Covid-2019 МОЗ здоров'я Кабінет міністрів


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