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Соратниця Зеленського: На фракції була гаряча розмова про ринок землі

Четвер, 6 лютого 2020, 09:41
Соратниця Зеленського: На фракції була гаряча розмова про ринок землі

Депутат від партії "Слуга народу" Олена Мошенець каже, що на засіданні фракції у четвер вранці було гаряче обговорення ринку землі, але у фракції є голоси за підтримку земельної реформи.

Джерело: ефір телеканалу "Рада", кулуари парламенту  

Пряма мова: "З 9-ї години сьогодні було засідання фракції, на фракцію приїхав сам президент Володимир Олександрович Зеленський. Була дуже гаряча і довга розмова щодо того, які нюанси цього законопроєкту можуть бути не сприйняті суспільством, чи на часі він, чи варто його ухвалювати і так далі. Обговорювалися ті самі питання, які ми чуємо протягом останніх місяців

Президент закликав фракцію голосувати, підтримати, орієнтуючись на думку міжнародних партнерів, у першу чергу, і в другу чергу – що це дійсно правила нормального цивілізованого ринку.

Провели внутрішнє голосування. В принципі, більшість фракції підтримала закон і буде голосувати за, але були й такі, які утрималися. Я не бачила тих, хто був проти, але були ті, хто утримався".

Деталі: За словами Мошенець, голосів "за" вистачить.

Вона наголосила, що політика фракції така: якщо більше 70% фракції підтримують рішення, то домовляються, що фракція підтримує законопроєкт на засіданні Верховної Ради.

Станом на 10:40 перерва у роботі Верховної Ради триває, хоча засідання мало початися о 10 ранку.

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: земляСлуга народуВерховна РадаЗеленський
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