Нардепів кличуть на майстер-клас, як голосувати без кнопкодавства

Київська міська рада готова провести для народних депутатів майстер-клас із чесного голосування 11 лютого.

Джерело: заява секретаря Київради Володимира Прокопіва на засіданні 6 лютого

Пряма мова: "Київська міська рад готова запросити шановних членів українського парламенту до сесійної зали для того, щоб вони мали нагоду протестувати систему "Рада-4".

Тому я запрошую народних обранців 11 лютого на 10 ранку до нас сюди, і тут ми покажемо, що можна – і як це робиться – голосувати чесно".

Деталі: Прокопів нагадав, що Київрада була першою місцевою радою, яка встановила систему, що унеможливлює неперсональне голосування.

Він також висловив сподівання, що знайдуться охочі повчитися голосувати без кнопкодавства.

Що було раніше: У січні Громадський рух "Чесно" звернувся до секретаря Київради з ініціативою провести майстер-клас із персонального голосування для нардепів. У Київраді таку ідею підтримали і заявили, що готові все показати.

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