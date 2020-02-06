Нардепів кличуть на майстер-клас, як голосувати без кнопкодавства
Київська міська рада готова провести для народних депутатів майстер-клас із чесного голосування 11 лютого.
Джерело: заява секретаря Київради Володимира Прокопіва на засіданні 6 лютого
Пряма мова: "Київська міська рад готова запросити шановних членів українського парламенту до сесійної зали для того, щоб вони мали нагоду протестувати систему "Рада-4".
Тому я запрошую народних обранців 11 лютого на 10 ранку до нас сюди, і тут ми покажемо, що можна – і як це робиться – голосувати чесно".
Деталі: Прокопів нагадав, що Київрада була першою місцевою радою, яка встановила систему, що унеможливлює неперсональне голосування.
Він також висловив сподівання, що знайдуться охочі повчитися голосувати без кнопкодавства.
Що було раніше: У січні Громадський рух "Чесно" звернувся до секретаря Київради з ініціативою провести майстер-клас із персонального голосування для нардепів. У Київраді таку ідею підтримали і заявили, що готові все показати.
Передісторія:
- Сенсорна кнопка працює в Київраді з 2015 року. Наразі це найбільш дієвий крок у подоланні кнопкодавства. Вартість розробки технічного завдання, проєкту, саме обладнання та його монтаж коштували 13,6 мільйона гривень.
- 13 січня президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи для народних депутатів за неперсональне голосування. Таке діяння каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі 51-85 тисяч гривень)".
- Раніше Зеленський говорив, що за кнопкодавство у Раді будуть позбавляти мандатів.
- Зокрема, у серпні 2019 року Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до статті 81 Конституції, у якому йдеться про можливість позбавляти мандатів народних обранців у випадку неперсонального голосування.
- У новій Верховній Раді на кнопкодавстві спіймали понад десяток нардепів. Серед них "слуги народу" Сергій Литвиненко та Олена Копанчук, самовисуванець Олександр Ковальов, нардепи з фракції "Опозиційної платформи – За життя" Василь Німченко, Микола Скорик, Олександр Пономарьов, Сергій Ларін і Віктор Чорний, позафракційний нардеп-мажоритарник із Закарпатської області Роберт Горват та інші.