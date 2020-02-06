Нардепів кличуть на майстер-клас, як голосувати без кнопкодавства

715 переглядів
Четвер, 6 лютого 2020, 12:32

Київська міська рада готова провести для народних депутатів майстер-клас із чесного голосування 11 лютого.

Джерело: заява секретаря Київради Володимира Прокопіва на засіданні 6 лютого

Пряма мова: "Київська міська рад готова запросити шановних членів українського парламенту до сесійної зали для того, щоб вони мали нагоду протестувати систему "Рада-4".

Тому я запрошую народних обранців 11 лютого на 10 ранку до нас сюди, і тут ми покажемо, що можна – і як це робиться – голосувати чесно".

Деталі: Прокопів нагадав, що Київрада була першою місцевою радою, яка встановила систему, що унеможливлює неперсональне голосування.

Він також висловив сподівання, що знайдуться охочі повчитися голосувати без кнопкодавства.

Що було раніше: У січні Громадський рух "Чесно" звернувся до секретаря Київради з ініціативою провести майстер-клас із персонального голосування для нардепів. У Київраді таку ідею підтримали і заявили, що готові все показати.

Передісторія:

  • Сенсорна кнопка працює в Київраді з 2015 року. Наразі це найбільш дієвий крок у подоланні кнопкодавства. Вартість розробки технічного завдання, проєкту, саме обладнання та його монтаж коштували 13,6 мільйона гривень.
  • 13 січня президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи для народних депутатів за неперсональне голосування. Таке діяння каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі 51-85 тисяч гривень)".
  • Раніше Зеленський говорив, що за кнопкодавство у Раді будуть позбавляти мандатів.
  • Зокрема, у серпні 2019 року Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до статті 81 Конституції, у якому йдеться про можливість позбавляти мандатів народних обранців у випадку неперсонального голосування.
  • У новій Верховній Раді на кнопкодавстві спіймали понад десяток нардепів. Серед них "слуги народу" Сергій Литвиненко та Олена Копанчук, самовисуванець Олександр Ковальов, нардепи з фракції "Опозиційної платформи – За життя" Василь Німченко,  Микола СкорикОлександр ПономарьовСергій Ларін і Віктор Чорний, позафракційний нардеп-мажоритарник із Закарпатської області Роберт Горват та інші.   

Ірина Балачук, УП
Теми: Київ Верховна Рада кнопкодавство


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Київ планує придбати 70 екоавтобусів 6 лютого 2020, 10:42
В КМДА викрили шахрайську схему: 4 мільйони на незаконному патенті 5 лютого 2020, 16:02
Київрада відклала розгляд рішення про запуск 4G в метро 5 лютого 2020, 14:40
Усі новини
Головні новини
Зеленський із командою презентував проєкт "Дія"
Тимошенко в Раді зайняла місце Разумкова, а бодібілдер із "Слуги народу" заблокував Власенка
Зеленський вмовляє "слуг народу" на фракції підтримати ринок землі
Жорстка посадка літака в Стамбулі: кількість жертв зросла
Усі новини
Фотопроект

Знайдіть відмінності: як кліматичні зміни показали через відомі картини

ТаблоID

Червона доріжка BAFTA у "старому" вбранні

Діти

10 наукових підказок для батьків від американської економістки