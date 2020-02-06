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Нардепів кличуть на майстер-клас, як голосувати без кнопкодавства

Четвер, 6 лютого 2020, 11:32
Нардепів кличуть на майстер-клас, як голосувати без кнопкодавства

Київська міська рада готова провести для народних депутатів майстер-клас із чесного голосування 11 лютого.

Джерело: заява секретаря Київради Володимира Прокопіва на засіданні 6 лютого

Пряма мова: "Київська міська рад готова запросити шановних членів українського парламенту до сесійної зали для того, щоб вони мали нагоду протестувати систему "Рада-4".

Тому я запрошую народних обранців 11 лютого на 10 ранку до нас сюди, і тут ми покажемо, що можна – і як це робиться – голосувати чесно".

Деталі: Прокопів нагадав, що Київрада була першою місцевою радою, яка встановила систему, що унеможливлює неперсональне голосування.

Він також висловив сподівання, що знайдуться охочі повчитися голосувати без кнопкодавства.

Що було раніше: У січні Громадський рух "Чесно" звернувся до секретаря Київради з ініціативою провести майстер-клас із персонального голосування для нардепів. У Київраді таку ідею підтримали і заявили, що готові все показати.

Передісторія:

  • Сенсорна кнопка працює в Київраді з 2015 року. Наразі це найбільш дієвий крок у подоланні кнопкодавства. Вартість розробки технічного завдання, проєкту, саме обладнання та його монтаж коштували 13,6 мільйона гривень.
  • 13 січня президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи для народних депутатів за неперсональне голосування. Таке діяння каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі 51-85 тисяч гривень)".
  • Раніше Зеленський говорив, що за кнопкодавство у Раді будуть позбавляти мандатів.
  • Зокрема, у серпні 2019 року Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до статті 81 Конституції, у якому йдеться про можливість позбавляти мандатів народних обранців у випадку неперсонального голосування.
  • У новій Верховній Раді на кнопкодавстві спіймали понад десяток нардепів. Серед них "слуги народу" Сергій Литвиненко та Олена Копанчук, самовисуванець Олександр Ковальов, нардепи з фракції "Опозиційної платформи – За життя" Василь Німченко,  Микола СкорикОлександр ПономарьовСергій Ларін і Віктор Чорний, позафракційний нардеп-мажоритарник із Закарпатської області Роберт Горват та інші.   

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївВерховна Радакнопкодавство
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