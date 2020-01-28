Київрада пропонує нардепам майстер-клас з чесного голосування
Секретар Київради Володимир Прокопів пропонує депутатам Верховної Ради протестувати сенсорну кнопку для голосування, яка працює у міськраді.
Джерело: пресслужба Київради
Пряма мова: "Рада IV передбачає реєстрацію депутата Київської міської ради за допомогою спеціальної іменної картки, а процес голосування потребує натискання двох кнопок одночасно. При цьому натискати ці кнопки необхідно весь час, поки триває процедура волевиявлення.
Таким чином, це унеможливлює голосування за когось".
Деталі: За словами Прокопіва, крім того, система голосування передбачає і використання пультів, де можливо знайти та ознайомитись з порядком денним, а також записатися на виступ.
Секретар Київради додав, що з ініціативою провести майстер-клас для нардепів до нього звернувся Громадський рух "Чесно". У Київраді таку ідею підтримали і готові все показати.
Про дату тестування системи Рада IV нардепами обіцяють повідомити додатково.
Передісторія:
- Сенсорна кнопка працює в Київраді з 2015 року. Наразі це найбільш дієвий крок у подоланні кнопкодавства.
- Вартість розробки технічного завдання, проєкту, саме обладнання та його монтаж коштували 13,6 мільйона гривень.
- 13 січня президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи для народних депутатів за неперсональне голосування. Таке діяння каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі 51-85 тисяч гривень)".
- Раніше Зеленський говорив, що за кнопкодавство у Раді будуть позбавляти мандатів.
- Зокрема, у серпні 2019 року Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до статті 81 Конституції, у якому йдеться про можливість позбавляти мандатів народних обранців у випадку неперсонального голосування.
- У новій Верховній Раді на кнопкодавстві спіймали понад десяток нардепів. Серед них "слуги народу" Сергій Литвиненко та Олена Копанчук, самовисуванець Олександр Ковальов, нардепи з фракції "Опозиційної платформи – За життя" Василь Німченко, Микола Скорик, Олександр Пономарьов, Сергій Ларін і Віктор Чорний, позафракційний нардеп-мажоритарник із Закарпатської області Роберт Горват та інші.