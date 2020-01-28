Київрада пропонує нардепам майстер-клас з чесного голосування

Секретар Київради Володимир Прокопів пропонує депутатам Верховної Ради протестувати сенсорну кнопку для голосування, яка працює у міськраді.

Джерело: пресслужба Київради

Пряма мова: "Рада IV передбачає реєстрацію депутата Київської міської ради за допомогою спеціальної іменної картки, а процес голосування потребує натискання двох кнопок одночасно. При цьому натискати ці кнопки необхідно весь час, поки триває процедура волевиявлення.

Таким чином, це унеможливлює голосування за когось".

Деталі: За словами Прокопіва, крім того, система голосування передбачає і використання пультів, де можливо знайти та ознайомитись з порядком денним, а також записатися на виступ.

Секретар Київради додав, що з ініціативою провести майстер-клас для нардепів до нього звернувся Громадський рух "Чесно". У Київраді таку ідею підтримали і готові все показати.

Про дату тестування системи Рада IV нардепами обіцяють повідомити додатково.

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