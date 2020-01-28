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Київрада пропонує нардепам майстер-клас з чесного голосування

Вівторок, 28 січня 2020, 15:13
Київрада пропонує нардепам майстер-клас з чесного голосування

Секретар Київради Володимир Прокопів пропонує депутатам Верховної Ради протестувати сенсорну кнопку для голосування, яка працює у міськраді.   

Джерело: пресслужба Київради

Пряма мова: "Рада IV передбачає реєстрацію депутата Київської міської ради за допомогою спеціальної іменної картки, а процес голосування потребує натискання двох кнопок одночасно.  При цьому натискати ці кнопки необхідно весь час, поки триває процедура волевиявлення.

Таким чином, це унеможливлює голосування за когось".

Деталі: За словами Прокопіва, крім того, система голосування передбачає і використання пультів, де можливо знайти та ознайомитись з порядком денним, а також записатися на виступ.

Секретар Київради додав, що з ініціативою провести майстер-клас для нардепів до нього звернувся Громадський рух "Чесно". У Київраді таку ідею підтримали і готові все показати.

Про дату тестування системи Рада IV нардепами обіцяють повідомити додатково.

Передісторія:

  • Сенсорна кнопка працює в Київраді з 2015 року. Наразі це найбільш дієвий крок у подоланні кнопкодавства.
  • Вартість розробки технічного завдання, проєкту, саме обладнання та його монтаж коштували 13,6 мільйона гривень.
  • 13 січня президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи для народних депутатів за неперсональне голосування. Таке діяння каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі 51-85 тисяч гривень)".
  • Раніше Зеленський говорив, що за кнопкодавство у Раді будуть позбавляти мандатів.
  • Зокрема, у серпні 2019 року Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до статті 81 Конституції, у якому йдеться про можливість позбавляти мандатів народних обранців у випадку неперсонального голосування.
  • У новій Верховній Раді на кнопкодавстві спіймали понад десяток нардепів. Серед них "слуги народу" Сергій Литвиненко та Олена Копанчук, самовисуванець Олександр Ковальов, нардепи з фракції "Опозиційної платформи – За життя" Василь Німченко,  Микола СкорикОлександр Пономарьов, Сергій Ларін і Віктор Чорний, позафракційний нардеп-мажоритарник із Закарпатської області Роберт Горват та інші.   

Українська правда

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Теми: кнопкодавствоВерховна Радамісцева владаКиїв
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