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Справа Шеремета: поліція вказала на розбіжності у словах захисту Кузьменко

Четвер, 6 лютого 2020, 16:37
Справа Шеремета: поліція вказала на розбіжності у словах захисту Кузьменко

Слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета каже, що в окремих заявах захисту лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко є невідповідності.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Під час судових засідань адвокати та деякі свідки оприлюднювали суперечливу  інформацію щодо алібі підозрюваної… Під час розслідування окремі заяви адвокатів, свідків та підозрюваних спростовані".

Деталі: Поліція каже, що зафіксувала 4 випадки, коли заяви адвокатів, підозрюваних або свідків захисту не відповідали одна одній або фактам.

Перший випадок: Під час першого засідання суду адвокат сказав, що Юлія Кузьменко дізналась про вбивство Павла Шеремета на роботі, переглядаючи вранці 20 липня 2016 року стрічку Facebook.

Однак надалі і її захисник, і сама підозрювана говорять, що в цей період Юлія Кузьменко перебувала у відпустці, що є документально підтвердженим фактом.

Другий випадок: 18 липня 2016 року Кузьменко разом із нинішнім співмешканцем повернулась із відпустки в Одеській області. Тієї ж ночі лікарка разом з ексчоловіком (на той час офіційно перебували у шлюбі) поїхала до аеропорту "Бориспіль", щоб зустріти своїх батьків і сина з Туреччини.

Під час засідання 24 грудня 2019 року адвокат Кузьменко озвучив, що жінка 19 липня 2016 р. о 02:00 чекала в аеропорту "Бориспіль", а повернулися додому о 05:00. 

Водночас, за інформацією поліції, син та батьки Кузьменко перетнули кордон України у період із 00:12 по 00:18. Крім того, трафік телефонних з’єднань номера лікарки свідчить, що Кузьменко вже о 01:24 була вдома.

 
скріншот: Нацполіція

Третій випадок: Правоохоронці кажуть, що мають сумніви щодо правдивості свідчень колишнього чоловіка Юлії Дмитра Кузьменка.

Під час судового засідання 24 грудня 2019 року він сказав, що з вечора 18-го до 20 липня 2016 року підозрювана перебувала з ним вдома і він чітко знає, де і з ким вона проводила час.

Однак у суді 03 лютого чоловік заявив, що не знає, де та з ким була його дружина на відпочинку у 2016 році.

Четвертий випадок: Захист заявляв, що Кузьменко не мала тісних зв’язків із іншими підозрюваними, у тому числі з музикантом Андрієм Антоненком.

Однак слідство стверджує, що встановило тісні стосунки між лікаркою та музикантом, а також спростувало інформацію про те, що спілкуванням між ними обмежувалося темою ДТП за участі дружини та дитини Антоненка.

 
скріншот: Нацполіція

У 2016 році були зафіксовані 104 з’єднання між підозрюваними. До моменту вбивства Шеремета було 14 з’єднань: 2 SMS-повідомлення та 12 дзвінків загальною тривалістю 40 хвилин (у середньому близько 3,5 хвилини на дзвінок).

Після 20 липня 2016 року встановлено 90 з’єднань: 16 SMS-повідомлень та 74 дзвінки. Також впродовж 2016 року зафіксовано 252 повідомлення в мережі Facebook, у тому числі 89 – до вбивства.

 
СКРІНШОТ: НАЦПОЛІЦІЯ

"Українська правда" звернулась по коментар до адвоката Юлії Кузьменко та очікує на позицію захисту.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
  • Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.

Українська правда

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Теми: Справа Шереметаполіція
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