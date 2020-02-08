У Франції підтвердили п’ять нових випадків зараження коронавірусом

Міністр охорони здоров’я Франції Аньєс Бузін повідомила про п’ять нових підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

За словами міністра, йдеться про кластерний спалах захворювання, коли зараження відбулося від одної людини.

"Про першого хворого ми дізналися вчора ввечері. Він є громадянином Британії, який повернувся з Сінгапуру, де перебував з 20 по 23 січня. Він прибув до Франції 24 січня для чотириденного перебування і зупинився в комуні Контамін-Монжуа (Верхня Савойя)", - сказала Бузін.

Загалом серед інфікованих четверо дорослих і одна дитина. Всі вони мали тісні контакти з британським підданим.

Вони були госпіталізовані в ніч на суботу в лікарні Ліона, Сент-Етьєна і Гренобля. Клінічний стан цих людей "не демонструє жодних ознак серйозності", сказала міністр.

Досі у Франції повідомляли про п’ять випадків зараження коронавірусом.